Ciclo C. 7° del tiempo ordinario

Lectura del santo Evangelio según san Lucas (6,27-38):

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «A los que me escuchan les digo: Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra; al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale; al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que ellos los traten. Pues, si aman sólo a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien sólo a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores lo hacen. Y si prestan sólo cuando esperan cobrar, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores, con intención de cobrárselo. ¡No! Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada; tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos. Sean compasivos como su Padre es compasivo; no juzguen, y no serán juzgados; no condenen, y no serán condenados; perdonen, y serán perdonados; den, y se les dará: les verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que usen, la usarán con ustedes». Palabra del Señor.

Aprendido el mandamiento de amar a Dios y al prójimo, nos parecía haber comprendido bien, todas las consecuencias que nos acarreaba a los cristianos; se nos hacía pacífica la idea, porque no era otra cosa más que el “no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti”. Pero, que amemos a los enemigos, ya suena a inaudito, a una exigencia que no tiene pies ni cabeza y, sin embargo, cuando analizamos el Evangelio constatamos la manera como Jesús lo realizó en su tiempo, también muy a pesar de sus discípulos. Y, es que, en efecto, Jesús no repara en si cuanto manda es practicable o simplemente útil. No se detiene a pensar si resulta posible o provechoso. Más que buscar el cambio del que nos odia, pretende que cambiemos nosotros, dejando de odiarlo, aunque nos siga detestando, precisamente porque no nos ama.

Y es que no hay que amar al enemigo para convertirlo en amigo. No pide Jesús un amor eficaz, exige uno totalmente gratuito, sin que cuente la reacción del enemigo amado, habrá que amarlo… Y por si hubiera alguna duda, Jesús mantiene su postura, añadiendo la imposición del bien hacer, del bien decir y de la oración en favor del que nos hostiga, maldice o maltrata; a quien se distingue por su hostilidad el discípulo ha de distinguirlo con la beneficencia y la plegaria. Hacer el bien, hablar bien y rezar por el enemigo son formas concretas de amarlo, la prueba fehaciente de que cumplimos el mandato.

Jesús no piensa en mandar sobre nuestro corazón: el amor al enemigo no es cuestión de sentimientos sino de comportamiento. No obliga a cambiar lo que no está a nuestro alcance, pero obliga a actuar con el enemigo como si no lo fuera; para hacer el bien a alguien o evitar hablar mal, no es preciso sentirse bien con él ni exige tenerle ya como amigo. Aunque ello no haga más fácil el precepto, ciertamente lo hace posible. La obligación es exagerada, porque exagerada es la pretensión de Jesús: así como se comporta el Padre, quiere que procedan sus hijos. Puesto que Dios ama sin límite ni prejuicio, sus creyentes han de amar sin resistencias ni excusas. ¡Disfruta tu domingo, acompañado de Dios y de tu familia!