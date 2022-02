Ciclo C. 8° del tiempo ordinario

audima

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 6, 39-45

En aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos una parábola: «¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien, cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: “Hermano, déjame que te saque la mota del ojo”, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! Sácate primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano.

Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno; por ello, cada árbol se conoce por su fruto; porque no se recogen higos de las zarzas ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal; porque de lo que rebosa el corazón habla la boca». Palabra del Señor.

No le falta razón a Jesús cuando nos recuerda que siempre la mota en el ojo ajeno se ve mejor que la viga en el propio. Nuestros males mayores no nos sonrojan lo suficiente como para dejar de creernos mejores. Solo porque no tenemos la valentía necesaria para encarar nuestros males nos dedicamos a inventar lo mal que viven, lo malos que son los demás; perdemos tiempo en sanar de minucias a los demás, porque nos negamos a reconocer nuestras grandes dolencias. Jesús no desea que nos desinteresemos del mal que aqueja a nuestro prójimo, pero nos advierte que mal puede ayudar a sacar la mota quien lleva aún la viga.

No es que debamos volvernos insensibles ante los demás, es que antes tenemos que sensibilizarnos con nuestro propio estado: si no estamos en paz con Dios, si no estamos pacificados con nosotros mismos, de poco sirve que nos pongamos a pacificar el mundo. No es digno del discípulo de Jesús creerse mejor solo porque sabe que los demás no son tampoco lo suficientemente buenos. Lo que cuenta no es lo que nosotros pensemos de nosotros mismos o de cómo vemos a los demás. Para el cristiano cuenta solo lo que Dios piensa de él y cómo lo está viendo. Mirándonos a la luz de Dios, repararemos mejor en nuestros defectos y tardaremos más en descubrir los de nuestro prójimo.

Y es que no va a ser por lo que los demás piensen de nosotros ni por cuanto digamos ser nosotros mismos, sino por la calidad de nuestra vida, por lo que seremos reconocidos como discípulos de Jesús. El árbol, si es sano, da frutos sanos. Al frutal se le reconoce por sus frutos, nos recuerda Jesús. Seremos discípulos de Jesús si nos comportamos como Jesús nos ha enseñado: no se trata de conocer sus palabras, sino de vivirlas. Como no se pueden esperar higos de las zarzas, hay comportamientos que nos identifican como cristianos y otros que nos desacreditan. Quien quiera autentificarse como discípulo de Jesús en el mundo no podrá contentarse con no llamar la atención, con no levantar sospecha, con dejar que su vida se explique según la moda del momento. Si su vida está en contradicción con la vida de Jesús, su pensamiento y su actuación, ha dejado de ser su discípulo.

No tendríamos que engañarnos: Jesús pide a sus discípulos, ayer como hoy un comportamiento en consonancia con su doctrina. Si no logramos comportarnos como sus discípulos es que no tenemos a Jesús como maestro. Todas las demás razones no dejan de ser malas excusas.

¡Disfruta tu domingo, acompañado de Dios y de tu familia!