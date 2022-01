Ciclo C. Fiesta de la Epifanía

audima

Del santo Evangelio según san Lucas (3,15-16.21-22):

En aquel tiempo, el pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos:

«Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego».

Y sucedió que, cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado; y, mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma y vino una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo, el amado; en ti me complazco». Palabra del Señor

Este año iremos acompañando de nuevo a Jesús, quien irá explicándonos mejor cómo es nuestro Dios, cómo quiere ser Dios para nosotros. En cuanto bautizados ya como Jesús, contamos con un Dios que reconoce a sus hijos entre aquellos que quieren tenerle como su Dios, por más pecado que tenga. Tener a Jesús, lo que él decía y sentía, como programa de actuación durante el año nos hará recobrar, cada vez con mayor nitidez y eficacia, la conciencia de la filiación divina. Como Cristo, cualquier cristiano puede sentirse, saberse, hijo de dios, si trata de convertir a Dios en Dios suyo, sin desánimos ni pausas, y con todo el esfuerzo que sea necesario. El bautismo recibido un día ya lejano nos ha obligado a hacer de Dios nuestro único Dios y Dios se ha comprometido a considerarnos sus hijos preferidos.

El bautismo de Jesús, que hoy hemos celebrado, nos ha recordado que tenemos un Dios dispuesto a declararnos hijos suyos, siempre que nosotros tengamos el valor de confesarnos indignos de tenerlo como Dios. Un Dios que se proclama Padre de quien acepta ser un mal hijo, un Dios que nos declarará predilectos, cuando reconozcamos no haberle amado lo suficiente. ¿No es verdad que merece todo nuestro amor? No exige demasiado para darse totalmente. Ése fue el Dios de Jesús en el día de su bautismo Y éste puede ser nuestro Dios, si logramos vivir todos los días de nuestra vida el compromiso, que adquirimos el día de nuestro bautismo: quererlo y buscarlo sobre todas las cosas. Y si nos alegra saber que desde el momento en que fuimos bautizados Dios nos consideró, al igual que a Jesús, hijos suyos, tendremos que caer en la cuenta de que no basta con que Dios quiera sernos padre, si no nos queremos nosotros hijos suyos; tenemos todo una año, toda una vida, para probar qué significa ser hijos de Dios. ¿Nos merece la pena intentarlo?

Gracias, Señor por haberme privilegiado haciéndome hijo tuyo, desde el día de mi bautismo. Vívelo con tu familia este domingo.