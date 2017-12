Cienfuegos y Quirino hablan sobre base militar del Sauz y despliegue de tropa

Para octubre base militar del Sauz. El secretario de la Defensa Nacional estuvo ayer en Mazatlán. Su visita fue sorpresiva. Y vino para darle un mensaje de fin de año a la tropa. Antes de que el general Salvador Cienfuegos Zepeda arribara a Mazatlán, estuvo en Mexicali y en Hermosillo, de donde viajó hasta este puerto. Al encuentro que sostuvo el general con la tropa asistió el gobernador Quirino Ordaz Coppel. En corto se habló sobre la base militar que habrá de instalarse en El Sauz, Culiacán. Ahí se planea contar con alrededor de 3 mil 500 militares que permanentemente mantendrán operativos de vigilancia en Sinaloa. No es menor el apoyo que el Ejército pondrá en práctica para Sinaloa. Contar con instalaciones no solo para sus efectivos sino también para las 3 mil 500 familias que vendrán con ellos, mereció una considerable inversión del Estado y la Federación. Para el titular de la Sedena es satisfactorio los avances que en materia de seguridad se han tenido en Sinaloa. Pero no se pueden dar el lujo de bajar la guardia. De sentir que todo está bien. Pues los problemas de seguridad en el Estado siguen estando presentes. Y la amenaza del crimen organizado también. Anoche mismo, el general Cienfuegos Zepeda se retiró de Mazatlán. Al parecer regresó a la Ciudad de México. El gobernador hizo lo mismo. Regresó a Culiacán.

Motivos de sobra. En Escuinapa y Rosario se libra una lucha sorda. Escuinapa, gobernada por el priista Hugo Enrique Moreno, y Rosario por el panista Antonio Pineda. Los escuinapenses ven mal que en este año que está por terminar, el Gobierno del Estado haya apoyado con un gran número de obras a Rosario. “Esto puede tener un costo político en las elecciones del 2018”, dicen. Y en Rosario los panistas se sienten con las fuerzas necesarias no solo para mantener la alcaldía, sino también la diputación que tienen en sus manos y que cubre a esos dos municipios. Alcaldías y diputaciones locales son dos cosas diferentes. Y prioridades también. Hay incomodidad, por decir lo menos, en el priismo escuinapense.

Focos rojos. En educación. En salud. Y ahora en seguridad pública, los problemas se agravaron ante el retraso en los pagos de prestaciones de las cuales tienen derecho los trabajadores. En educación se tendrá que destrabar el pago de aguinaldos y otros beneficios económicos adicionales a más tardar hoy. So pena de que se desborden las manifestaciones de protesta. En Salud, el problema llevó a los trabajadores a manifestarse afuera de sus centros de trabajo. Lo que exigen es legal. Lo que se les adeuda es una petición justa. Entonces, ¿qué necesidad hay de esperar hasta lo último? Al final, si les pagan sus adeudos a los trabajadores, estos no lo agradecerán porque sentirán que el gobierno alargó la solución. Y que fue por su esfuerzo personal, por haber protestado como les pagaron lo que exigieron. En el caso de seguridad, este es un problema que debe ser atendido y resuelto con rapidez. No solo se trata de prestaciones económicas. Se trata de que algunos derechos laborales importantes como es el descanso y vacaciones no se les está respetando a los policías. El gobierno estatal no puede darse el lujo de contar con una corporación policiaca inconforme. Una Policía que se sienta agraviada en sus prestaciones de ley. Porque en este renglón son los policías los que se están jugando la vida en las calles de Sinaloa.