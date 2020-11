14 de noviembre de 1970

Ultimátum al Ayuntamiento. Enérgico ultimátum para que el Ayuntamiento de Ahome presente documentos que justifiquen plenamente la expropiación de 593 hectáreas del predio de Bachomobampo, en Baviri y Las Ánimas, ha sido girado por la Secretaría del Patri-monio Nacional, a través de la oficina de Hacienda en Los Mochis. La dependencia ha dado un plazo de 15 días al Ayuntamiento para que aporte la documentación que posea sobre antecedentes de propiedad del área afectada, advirtiendo que de no hacerlo, intervendrán las autoridades del fuero federal.

Campaña de saneamiento en ejidos. Mediante la intervención de la unidad sanitaria municipal Acción Social, dos ejidos recibirán los beneficios de campañas de saneamiento ambiental. Tal se desprende de la información proporcionada por el profesor Rodolfo Osorio, educador sanitario del Ayuntamiento, quien manifestó que se comenzaron en firme los trabajos de la jornada en el ejido 20 de Noviembre. La jornada está contemplada para terminar en vísperas de las fiestas de aniversario de esa comunidad.

Científico crea célula artificial.

Londres. El biólogo británico James Danielli, que realiza investigaciones para la NASA, afirmó haber creado una célula artificial y predijo que los científicos podrán apelar al mismo procedimiento para “fabricar” animales capaces de habitar otros planetas. Algunos científicos señalan que Danielli puede haber sintetizado la vida, pero que no la ha creado artificialmente y advirtieron que no darán excesiva importancia al hecho, mientras no se disponga de todos sus detalles.

"El hecho es que podemos tomar elementos de células vivientes y volver a unirlos", afirmó Danielli, "para formar células vivientes artificiales que cumplen todas las funciones normales de las células vivientes, incluso de la reproducción". Sostiene que puede preverse la eventual síntesis de nuevos animales, plantas, microorganismos, mediante el empleo de esta técnica.

14 de noviembre de 1995

Gobierno justo, honesto y plural. Panistas realizaron una ruidosa manifestación por las calles de la ciudad para celebrar el virtual triunfo del candidato panista a la alcaldía, doctor Francisco Salvador López Brito. López Brito anunció un gobierno justo y honesto, con una amplia visión de cambio, un gabinete plural y apegado a derecho. Confiado en el triunfo merced al avance de los resultados electorales, encabezó una conferencia de prensa acompañado de sus más cercanos colaboradores y dijo que espera hoy los resultados oficiales a su favor.

Se molesta líder petrolero. México, D.F. “A mí no me exige nada el gobierno, y si vengo a la CTM no es para pedir consejo o buscar el tutelaje de don Fidel Velázquez”, afirmó violentamente el senador Carlos Romero Deschamps, líder nacional de los trabajadores petroleros, al expresar que “el proceso de privatización de las plantas petroquímicas está firme y nuestra opinión está definida”. Visiblemente irritado, el senador se dirigió a los reporteros y expresó que ya habían publicado un desplegado dando su postura.

Bombazo en Arabia Saudita. Riad. Una bomba estalló en una instalación de militares sauditas y norteamericanos y causó seis muertes, dejando 60 heridos. Cinco de los muertos eran estadounidenses. Algunos sectores de fundamentalistas islámicos se oponen a la presencia de militares estadounidenses en este reino, donde están los templos más importantes del islamismo. En Washington, el presidente Clinton expresó su pésame a los familiares de las víctimas y dijo que su gobierno inició un proceso de investigación.