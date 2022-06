Cierran escuelas en El Fuerte por los casos de coronavirus en la quinta ola

El cierre de las escuelas en El Fuerte se empezaron a dar por los casos de covid que se presentaron en la semana entre maestros y alumnos. Son diez días los que van a estar sin clases presenciales tres escuelas: una secundaria y dos primarias. Las clases se llevarán en línea, como en los dos años en que la pandemia estuvo en su máxima potencia.

LA MEDIDA QUE SE TOMÓ es la correcta para evitar que los casos se sigan expandiendo en más maestros y alumnos. Con esto se cuida que más personal educativo de esas escuelas y alumnas sean contagiados. Además, se evitan los gastos económicos que acarrea el atenderse de la enfermedad. Son diez casos, pero si no se toman las medidas, a los días pueden ser mucho más porque el virus se expande en forma asombrosa, como ya quedó demostrado con una estela de dolor y muerte en todo el mundo.

EL PROBLEMA no es exclusivo de El Fuerte, sino que en otros municipios de Sinaloa están en las mismas. Esta es la quinta ola de coronavirus, que ya tiene sus consecuencias. En Ahome la demanda de oxígeno se ha incrementado, lo que indica que los nuevos casos se están agravando.

Está tomando sentido lo expuesto hace días por el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01, Víctor Manuel Lim, de la posible llegada de nuevas variantes. Por eso, se requiere que se tomen medidas más de control y prevención, pero hay tibieza porque no se quieren adoptar medidas restrictivas por muchas razones, sobre todo la económica. En ese sentido, los ciudadanos no tienen otra salida más que cuidarse para no ser contagiados.