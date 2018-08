Cierres de administración

En las distintas esferas de gobierno, municipales, estatales y a nivel federal en los próximos meses estarán cerrándose gestiones funcionarios de distintos niveles. Se trata de un período hasta cierto punto atípico, ya que a diferencia de otros años, no va a haber un relevo de puros rostros de las fuerzas políticas, sino que será una completamente nueva en todas las dependencias y puestos públicos.En el caso de Sinaloa, se mantiene el gobierno estatal pero hay otras entidades donde hasta el mismo gobernador será distinto.Estos últimos meses de los funcionarios en los cargos públicos no deben dedicarse a otra cosa que no sea el trabajo para cerrar el gobierno de la mejor manera y deben voltear hacia atrás y analizar los planes de desarrollo que prometieron impulsar. Esto tiene que empezar por los municipios. Algunos, como en el caso de Mazatlán, ya sin el alcalde que inició el gobierno, pero los que relevaron tienen esta responsabilidad, la cual es incluso mayor en los ediles que se fueron a campaña, perdieron y regresaron. Que demuestren que lo hicieron por algo y no sólo para cobrar su último aguinaldo.