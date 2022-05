Cimbra a Sinaloa asesinato de Luis Enrique

audima

Indigna lo mismo de siempre. En México se investiga más a la víctima que al o los posibles victimarios. El asesinato del compañero periodista Luis Enrique Ramírez apenas se confirmó, y las versiones apuntan más a investigar a la víctima. Las primeras horas de un homicidio son clave. Y lo declarado por la fiscal general de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez, de que se investigarán todas las líneas del crimen. Que su compromiso es trabajar para esclarecer el hecho. Es aquí y siempre la misma promesa. Que el gobernador Rubén Rocha Moya por medio de un Twitter diga que lamenta profundamente el fallecimiento de Luis Enrique. Es el mismo discurso de siempre. Y quien no tuvo rubor alguno de exhibir su pobreza de criterio fue el vocero del presidente López Obrador, Jesús Ramírez, que dijo que trabajarán coordinadamente con el Gobierno estatal y municipal para esclarecer el caso. Y remata: “No habrá impunidad”. Esto y todo lo anterior que dijeron la fiscal, el gobernador y el vocero de la Presidencia, no tiene ningún valor cuando lo que se exige son resultados. Que se aprehenda a los asesinos y se les castigue conforme a la ley. México y Sinaloa no pueden seguir estando en manos de los delincuentes. En México y Sinaloa, la sociedad no puede seguir siendo rehén de los delincuentes. Mientras que el Gobierno federal, estatal y municipal siga sin castigar y poner un freno a la delincuencia, la impunidad nos seguirá golpeando el rostro, llenando nuestras calles de sangre. ¡Ya basta!

El camino fácil o el escabroso. Luis Enrique era uno de los mejores periodistas de Sinaloa. Escribía de tal forma que hasta el insulto y la calificación se disfrutaban. Mordaz y con un manejo de la escritura excepcional, el periodista vivió momentos de gloria, pero también difíciles. Reconocido con premios estatales y nacionales por su trabajo periodístico, Luis Enrique en 2011 huyó de Sinaloa cuando su integridad física la creyó en riesgo. Desde la Ciudad de México declaró que sintió que después de una serie de asesinatos, “yo soy el que sigue”. Dijo que el “patrón” de cuatro crímenes ocurridos en Sinaloa de enero a agosto del 2011, apenas ocho meses de iniciado el sexenio de Mario López Valdez, fueron los que lo hicieron decidir en mejor retirarse de Sinaloa y se puso en custodia de Artículo 19. Luis Enrique se refería a los asesinatos de Luis Pérez Hernández, exdirector de Gobierno; Oli Alonso, vidente y lectora de cartas; Francisco Urrea, conocido como “El Fuco”, de oficio abogado, y al periodista Humberto Millán. Todos estaban relacionados, a juicio de Luis Enrique. “Y el que sigue soy yo”. Meses después del “autoexilio”, Luis Enrique regresó a Sinaloa. Aparentemente, el peligro había pasado. O al menos así lo creyó. Luis Enrique se desempeñó como jefe de prensa en aquella campaña por la gubernatura de Rubén Rocha Moya que participó por el PRD. Hoy, Rocha Moya es el gobernador. El trabajo periodístico de Luis Enrique debe revisarse porque ese podría ser uno de los factores por lo que fue asesinado. Todo lo anterior es el camino escabroso de líneas de investigación. Lo fácil por donde decida transitar el Gobierno, sería inducir otras circunstancias personales. Porque aquí se investiga más a la víctima que a los victimarios. Al periodista lo mataron con golpes en la cabeza. Se deberá investigar las circunstancias en que se dieron los hechos hasta el momento, en cómo fue encontrado el cuerpo sin vida del periodista. ¿Cuál camino tomará la Fiscalía?