HISTORIA EN EL DEBATE

7 de septiembre de 1970

Cobran doble el drenaje. Vecinos indignados se han acercado a nuestra Redacción, para denunciar las pretensiones de la Tesorería de cobrar dos veces obras de drenaje ejecutadas en administraciones anteriores, aprovechando que la mayoría de los propietarios ya no tiene a la mano los comprobantes de los pagos; la Tesorería no cree en su palabra y les exige los comprobantes del pago referido. Los requerimiento señalan un plazo de tres días para que se presenten a cubrir el supuesto adeudo, so pena de un embargo de sus propiedades.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Rechazan pase automático en escuelas. La dirección de Educación del Estado no implantará en las escuelas de la entidad, el pase automático para los alumnos que lleguen con promedio de 8 en sus calificaciones, según la tesis que sustentan varios funcionarios de la SEP. El profesor Antonio Zazueta, de Educación del estado, dijo que no se está preparado para adoptar un sistema de tal naturaleza; tal vez podrá hacerse efectivo con grupos donde la educación se imparte casi en forma individual, que aquí no es el caso.

Cinco aviones asaltados. Londres. Cuatro vuelos con destino a Nueva York y uno a Londres, fueron secuestrados por miembros del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Entre tripulantes y pasajeros suman más de 600 personas. Los piratas fracasaron en uno de los casos, cuando uno de los asaltantes, acompañado de una mujer, fue muerto en pleno vuelo, aterrizando en Londres sin más novedad. Otros tres aviones fueron desviados hacia territorio árabe.

El grupo guerrillero árabe anunció los asaltos de los aviones una hora antes de que se supiera que la última víctima había sido uno de los gigantescos Boeing 747 de la Pan American Airlines. El avión fue asaltado poco después de despegar de Amsterdam, recibiendo el piloto órdenes de volar a Beirut y después a Bagdad. Sin embargo, el único aeropuerto de la región capaz de dar acomodo al gigantes aparato fue el de Damasco, en Siria.

Piñata para Roxana Rojas. Otro aniversario de vida de la niña Roxana Rojas López fue celebrado con una concurrida fiesta que ofrecieron sus papacitos, señor Arnulfo Rojas y su esposa, Martha López de Rojas. Roxana, en día tan especial, recibió muchas felicitaciones y los mejores deseos de parte de sus amiguitos y compañeritos de escuela. Divertidos juegos fueron practicados a lo largo de la tarde , obsequiándose a los asistentes con exquisita merienda, golosinas y delicioso pastel.

7 de septiembre de 1995

Decomisan toneladas de camarón. Decomisos que superan las 36 toneladas de camarón capturadas ilegalmente en altamar, con un valor de un millón 800 mil pesos, realizaron elementos de la Fuerza Naval y la IX Zona Militar dentro del programa de inspección y vigilancia en el estado de Sinaloa. Se consignaron a tres personas y se incautó una panga. La salida a altamar de grupos de pescadores furtivos, es un fenómeno que se ha presentado en los últimos tres años y que requiere atención especial de parte de Pesca y las propias cooperativas pesqueras.

Serrano renuncia al PRD. México, D.F. De manera irrevocable, la senadora chiapaneca Irma Serrano Castro anuncio su renuncia al PRD, por diferencias graves con el dirigente nacional de ese partido, Porfirio Muñoz Ledo, a quien acusó de prepotente, “pavorreal” y autoritario. La renuncia la hizo durante una conferencia de prensa a la que convocó Serrano para denunciar un clima de hostigamiento del gobernador priista de Tamaulipas, Manuel Cavazos, en contra de candidatos del PRD a las diputaciones.

Ripken hace historia. Baltimore. El parador en corto Cal Ripken Jr. aparece desde hoy como el beisbolista con más partidos jugados en forma consecutiva, con 2,131, dejando en la segunda posición a Lou Gehrig y en la tercera a Steve Garvey. Ripken rebasó la marca del legendario “Caballo de Hierro”, de 2,130 juegos, ante un lleno impresionante que registró el estadio Camden Yards de esta ciudad. El beisbolista percibirá el mayor salario de su carrera, 6 millones 800 mil dólares, superando el actual con 200 mil dólares.