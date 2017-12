Cinco con chance dellegar a Cooperstown

Guadalajara, Jal. (VIP-WIRE).- “Nadie tiene menos trabajo que el sastre de Tarzán”… Don Junípero.--o-o-o-o-Todavía hay quienes no informan desde dónde escriben. Hoy y mañana son Días del Correo.Rosario G. Medina E., de Culiacán, pregunta…: “Si tocan la bola por tercera y la dejan correr a ver si sale, pero queda en fair, y el bateador-corredor aprovecha y llega a segunda, ¿cómo se anota eso?”.Amigo Chayio…: Hit de dos bases.Celso Acosta, de Mexicali, pregunta…: “¿Reglamentarán finalmente la ampliación de las redes o mallas de protección para los fanáticos en los estadios de Grandes Ligas?”.Amigo Checho…: No hará falta una imposición, porque todos están de acuerdo en esa mayor protección por la salud de los espectadores. Es bueno para todos.Fernando González, de Caracas, pregunta…: “¿Quiénes cree serán elevados al Hall of Fame de Cooperstown esta vez, por quiénes votará usted, y en cuál punto cardinal del estadio debe estar el home plate?”.Amigo Nando…: Mis votos son para Chipper Jones, Trevor Hoffman, Vladimir Guerrero, Jim Thome y Fred McGriff. Son los que creo llegarán, pero, democráticamente, apoyaré cualquier otro que sea elegido… El home debe ubicarse en la esquina suroeste del terreno.Roger Figueira, de San Felipe, pregunta…: “¿Quiénes cree serán elegidos en esta promoción para el Hall de Fama, y a quiénes elegirán los veteranos?”.Amigo Rollo…: Primera pregunta, respuesta en anterior lector. Segunda pregunta, habrá que preguntarles a esos electores.Óscar F. Loustaunau, de Hermosillo, pregunta…: “¿Ha considerado hacer ediciones digitalizadas de sus libros para poder comprarlas?”.Amigo Caro…: Esa idea camina, el proyecto avanza. ¡Amanecerá y veremos!Gildardo Paredes, de Playa del Carmen, pregunta…: “¿Qué opina de que cada equipo (de Grandes Ligas) tenga su Hall de la Fama?”.Amigo Gil…: Me parece muy bien. Muchas estrellas caseras no llegan a Cooperstown.José Runfola, de Mérida, Venezuela, pregunta…: “¿Cuándo comenzaron a tirar la bola de saliva, qué ventajas les daba, cuándo la prohibieron, además de Gaylord Perry, cuáles otros famosos la tiraban y cree que el Comité de Veteranos elegirá a David Concepción para el Hall de la Fama de Cooperstown?”.Amigo Cheché…: La invención de ese lanzamiento se le atribuye a varios lanzadores. Uno de ellos es Billy Hart, quien estuvo en las Mayores entre 1886 y 1901, también a Elmer Stricklett, 1904-1907, y a Frank Corridon, 1904-1910… La bola se movía sin control posible… Lo prohibieron a partir de la temporada 1921, pero permitieron seguir usándolo a 17 pitchers que dependían de él… Muchos lo han tirado y siguen tirándolo… Concepción siempre será un buen candidato, pero el Comité de Veteranos ya no elige todos los años.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.