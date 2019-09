Cínicos, sinvergüenzas e incapaces. Alcaldes y diputados de Morena están en la misma bolsa. No han entendido cuáles son sus atribuciones. Menos sus responsabilidades. Unos han visto la oportunidad de enriquecerse. De hacer negocio. Otros de seguir actuando como si fueran la oposición, cuando en realidad por casualidad se convirtieron en mayoría. Nos referimos al Congreso del Estado. No entendieron, no han atendido, el llamado de su líder, de su Presidente. ¡Al diablo lo que digan! No les importa que los señalen por las irregularidades que están realizando. Por la actitud asumida ante la crítica. Porque sencillamente han llegado para hacer todo lo contrario de lo que pregona López Obrador: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. En Mazatlán, el alcalde Luis Guillermo Benítez carga con acusaciones de corrupción en varias de las direcciones municipales. Y si les preguntamos a quiénes han renunciado a sus cargos, se comprueba el desorden, la incapacidad y la corrupción que impera en esta administración municipal. Sus

propios “amigos” aseguran que “El Químico” es un caso perdido. En Culiacán, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro no resiste la más leve entrevista con los medios de comunicación. Vociferante y descalificador, el señor muestra su total ignorancia y falta de capacidad para gobernar un municipio de la importancia de Culiacán. Y en Ahome, Guillermo Chapman, muestra que lo dicho por el presidente de la “austeridad republicana”, le vale. De los diputados de Morena mucho se ha dicho y se seguirá diciendo. Porque los señores no han atendido la necesidad de capacitarse. De conocer cuáles son sus atribuciones y responsabilidades. De lo que se trata de buscar aplicar algunos reformas que vengan a beneficiar a sus grupos políticos a los que pertenecen. Y así no se avanza. Pobre Sinaloa con estos políticos improvisados. Y lo peor de todo es que se la creen de que están bien.

Brota pus en Cultura. Tras la renuncia de Marsol Quiñónez de Cultura se habla de por lo menos otras cinco personas que decidieron salir de ese Instituto...O los despidieron. Todo lo que estorbe a José Ángel Tostado, protegido por la pareja presidencial, Luis Guillermo Benítez y Gabriela Peña, tiene que salir. Marsol, por cierto, intentó ingresar a las instalaciones de Cultura para realizar la entrega de la administración. Le negaron el acceso. Tan burdos resultaron estos, que se exhiben públicamente. Marsol debe tener cuidado de que fabriquen una irregularidad. Así se las gastan.

Por cierto. Sabrá o le vale “El Químico” que en la Auditoría Superior de Sinaloa y en el Órgano Interno de Control se encuentran sendas denuncias contra el administrador de Cultura, José Ángel Tostado. Son por la presunción de malos manejos. Y deberían estar en proceso de investigación. Pero al alcalde pareciera que no le importa. Así ha sucedido con otros temas que hablan de corrupción. Como en el caso de las compras municipales. Como en los casos de los familiares de sus colaboradores y de él mismo que cobran en la nómina municipal. Como del “cobrador” que trae recorriendo a los propietarios de torres en proceso de construcción. Y que fue precisamente el que lo acercó con los propietarios de la empresa Nafta. Si a esa que “El Químico” pretende pagarle 300 millones de pesos, por una demanda que él sin defenderse dio por perdida. Esa que representa, en caso de realizarse, “el robo del siglo”. ¿Que tan grande será el compromiso del alcalde con Tostado que insiste en dejarlo en Cultura?