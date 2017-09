Queriendo ser amigable con el movimiento homosexual, la aerolínea neerlandesa KLM inició una campaña con tal propósito, con el lema: “No importa con quién hagas click”. Los cinturones de seguridad de los asientos de los pasajeros no eran del color gris tradicional de la mayoría de las aerolíneas.No, una serie de barras con los colores del arcoíris formaban los colores de los cinturones. Pero la situación fue más allá. La hebilla de los cinturones, puede decirse, consta de una parte hembra y otra macho. Es decir, una parte de la hebilla penetra la otra a fin de que el cinturón sujete firmemente al pasajero.Pero en el caso de los cinturones de KLM, dos de cada tres cinturones, no servían para el propósito que deben servir los cinturones de los asientos. Porque resulta que, en una hilera de tres asientos, uno de los cinturones tenía la hebilla con su parte hembra, y con su parte macho, y, por lo tanto, funcionaba como siempre han funcionado los cinturones de los aviones.Pero la campaña de simpatía hacia el movimiento homosexual fue más allá y resultó un fiasco. Sucede que el segundo de los asientos tenía su cinturón, pero las dos partes de la hebilla eran hembras, y las partes de la hebilla del cinturón del tercer asiento eran machos. Es decir, no embonaban.Lo anterior va más allá de una anécdota graciosa, pues muy bien podría tener consecuencias más graves en caso de que el avión pasara por una zona de turbulencia, o fuera necesario hacer un aterrizaje forzoso. A través de mensajes de Twitter, la gente se hizo sentir. Alguien escribió: “Usar un cinturón de seguridad de manera inapropiada viola su propósito. Es el uso incorrecto de su diseño.Deje que el lector entienda (el mensaje)”. Otro escribió un diálogo: “Señorita, mi cinturón no funciona”. A lo que la azafata responde: “No importa con quién hagas click”. “Sí”, dice el pasajero, “pero en un accidente podría morir”. Por toda respuesta, ella dice: “Homofóbico”.