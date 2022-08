Circulan video y memes en guerra sucia en el estado

Se desata golpeteo en redes. Un video en donde aparecen Enrique Inzunza y se menciona a Alejandro Higuera circula en redes sociales. El video señala al exalcalde de Mazatlán y actual secretario particular del gobernador Rubén Rocha Moya de haber sido él quien invitó a Juan José Arellano, cabeza del Grupo Arhe, a la cena con el presidente López Obrador. Ahí, en ese video se retoma la pregunta que en una anterior “semanera” formuló el periodista Alejandro Mojardín, del semanario Río Doce: “¿Qué opina de que entre los invitados haya estado un lavador de dinero que es Juan José Arellano y quien financió la operación Berlín contra el candidato López Obrador, que es Agustín Coppel?”. En el video aparece dando respuesta el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza. “No me constan los vínculos que manifiesta”. En ese mismo video se señala a Alejandro Higuera de ser cómplice del Grupo Arhe. El “golpe” va directo contra Higuera e Inzunza, pero salpica a los dos empresarios Juan José Arellano y Agustín Coppel, aprovechando publicaciones anteriores en los que se les involucró, al primero, en lavado de dinero y complicidad con Genaro García Luna y, al segundo, en ser el financiero de aquella campaña que supuestamente se orquestó en contra de López Obrador. También hicieron circular un meme en el que aparece la cara del líder moral del PAS, Melesio Cuen, con apariencia de una rata y con el mensaje: “Ya me robé la UAS, ahora voy por Sinaloa”. Y lo rubrican con una frase: “DelinCUENtazo”. Y esto parece ser tan solo el principio de la guerra sucia que está por venir.

No es la primera ocasión que el nombre del exalcalde de Mazatlán Alejandro Higuera sale a relucir en un conflicto que al final le truena al gobernador. En los tres meses de ingobernabilidad que vivió Mazatlán, su nombre fue mencionado. Complicó la solución. Con periodistas a punto estuvo de enfrentar a los medios con el gobernador por la actitud grosera y prepotente contra dos compañeras periodistas de Mazatlán. De todo esto ya tiene suficiente información Rubén Rocha Moya. Incluso desde la campaña, cuando grilló en contra de quien manejaba los medios de comunicación.

Dos alcaldesas del sur de Sinaloa coincidieron ayer en la oficina del subsecretario de Turismo en el estado, Fernando Pucheta. Fue y constatamos que se trató de una coincidencia. Pero su visita habla de la importancia política que tiene Pucheta y que hoy, de manera coyuntural, se desempeña como subsecretario de Turismo en Sinaloa. Y es que la alcaldesa de El Rosario, Claudia Valdez, está interesada en la muestra gastronómica que está por venir y que se llevará a cabo en ese municipio. La alcaldesa de Cosalá, Carla Corrales, acudió ante la secretaria de Turismo, Rosario Torres, para presentarle un proyecto que propone impulsar ese municipio. Los tres alcaldes, dos en funciones y un ex, se conocen y mantienen una más que excelente relación.

Amenaza de más lluvias con la presencia de una tormenta que podría convertirse en ciclón. Han puesto en alerta a las autoridades de los municipios del sur de Sinaloa, particularmente a Mazatlán. Las lluvias intermitentes que se han registrado ya provocaron que algunas zonas se inunden y haya cortes de energía eléctrica que afectan a decenas de colonos.