Cisma en el PRI

Se alborotó la gallera en el PRI, después que a principios de semana el exgobernador Francisco Labastida hizo fuertes declaraciones al afirmar que el partido está en vías de extinción y al calificar al dirigente nacional, Alejandro Moreno, como un “pésimo dirigente” y “propenso al dinero”, incapaz siquiera de ganar una senaduría en su propio estado, a lo cual ayer “Alito”, en México, y Jesús Valdés, aquí en Sinaloa, le respondieron con fuerza.

Más mesurado, Jesús Valdés invita a Labastida a sumarse al trabajo, a que colabore en el proyecto para recomponer al partido; pero Alejandro Moreno no se anduvo por las ramas y se lanzó contra los tecnócratas que en 1997 perdieron la mayoría priista en el Congreso y en el 2000 la presidencia de la República.

Los califica de “cínicos”, que no se equivoquen y les dice que si no ayudan, que no estorben, y aunque no los menciona por nombres y apellidos, es claro que el tiro va directo contra el excandidato a la presidencia que perdió frente al panista Vicente Fox.

De un tiempo acá Labastida ha sido bastante crítico y desde fines del 2019 vaticinó la debacle del PRI, en caso de que Alejandro Moreno ganará la elección interna y llegara a dirigir al partido, porque lo considera como parte de la burocracia del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, que no tienen capacidad para dirigir al tricolor. En pocas palabras, las condiciones para el priismo ya eran adversas y con el pleito interno que traen no se le augura nada bueno para el 2021.



Popurrí. Ahora es en la Universidad Autónoma de Sinaloa, concretamente en la Facultad de Psicología, donde brotan acusaciones de hostigamiento, amenazas y agresiones contra cuando menos 10 maestras. Kenia Margarita Ponce acusa a través de una entrevista en redes sociales que durante más de un año ha sufrido un calvario y responsabiliza al doctor César Burgos Dávila de ser “misógino” y el instigador de las agresiones.

Dice que ya puso denuncias al interior de la UAS, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ante la Fiscalía General de Justicia, pero no han actuado para protegerla a ella y a otras diez mujeres maestras que también son hostigadas. Dice que le han echado ácido a su carro y que ha sufrido represalias por denunciar y exige a las autoridades que hagan justicia. Parte de la secuela de los “tendederos” que han surgido en otras universidades.



MENSAJE. Es muy claro el mensaje que lanzan los dirigentes del PAS, Héctor Melesio Cuen; PAN, Juan Carlos Estrada; Audómar Ahumada, del PRD, y Cristian Palacios, de Movimiento Ciudadano. Declararon que se reunieron para analizar temas legislativos, pero se vislumbra que van más allá, que cuando menos negocian o fintan con una gran alianza opositora rumbo al 2021.

La alianza no sería nada nuevo, dado que en el 2018 Cuen compitió bajo las siglas de estos cuatro partidos y salvo el PAS, que él mismo dirige, los demás están pulverizados en Sinaloa y se enfrentaría a Morena crecido porque detenta la presidencia de la República y al PRI, al que fortalece el gobernador Quirino Ordaz. A ver de qué cuero salen más correas.