¿Cisma en el gabinete por el cese de Cuen?

Al gobernador Rubén Rocha no le tembló la mano, cumplidas las 48 horas que había dado de plazo, ordenó el cese fulminante del ahora exsecretario de Salud y líder moral del PAS, Héctor Melesio Cuen, por no retirar las demandas que tenia interpuestas contra periodistas. Ahora falta ver las repercusiones, si no se produce un cisma en el gabinete estatal.

El lunes en la conferencia semanera, ante los periodistas, el gobernador se comprometió y dio el ultimátum que muchos creyeron que no se cumpliría por la fuerza política que tiene el PAS que ha venido aglutinando a su militancia. Antes había habido una serie de desencuentros entre ambos funcionarios, Rocha le había recordado que era su subordinado y lo había conminado a dejar de actuar como jefe de partido o de mantener el control de la UAS.

En estas confrontaciones Morena o mas bien el aparato de gobierno le había arrebatado tres alcaldías y tres diputaciones al PAS, pero a su vez Cuen había incurrido en varias indisciplinas, como irse directo a la Ciudad de México, a negociar, a espaldas del gobernador con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y al parecer también con el aspirante a la presidencia Marcelo Ebrard.

También se había alineado en defensa del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, sometido a juicio político en el Congreso.

Cuen tiene demandas contra el recién asesinado periodista Luis Enrique Ramírez, y contra la comentarista y actual secretaria de las Mujeres, María Teresa Guerra, y esto fue suficiente para su salida del gabinete. Se hizo el desentendido.

Hay que esperar, a ver si se rompe la coalición de Morena y el PAS, que llevó a la gubernatura a Rubén Rocha. El PAS cuenta con una estructura político electoral formidable, pero su talón de Aquiles es que toda su fuerza la cifra en el control de la UAS, y en cambio, en las elecciones es Morena el que cosecha los votos. Hace apenas 12 días, en Badiraguato, Cuen y el gobernador se habían dado un abrazo como grandes amigos de la infancia y ahora rompen relaciones.

Popurrí. Ante la embestida judicial que enfrenta por parte de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, que lo podría llevar a al cárcel acusado de corrupción, desvío de recursos y lavado de dinero, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, se radicaliza y convirtió en teoría en un guerrillero y salía ayer a darle con todo al gobierno de la Cuarta Transformación, en conferencia de prensa.

Acusa que el gobierno de AMLO ha destruido el sistema de salud, que el Insabi es peor que el Seguro Popular, que abundan los feminicidios, los asesinatos de periodistas y que sufrimos la peor inflación de la historia. “Son una tragedia y una desgracia”.

ZAMORA. El senador mochitense Mario Zamora subió ayer a tribuna y propuso crear una comisión bicameral que se encargue de investigar los asesinatos de periodistas. Pide la comparecencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López.