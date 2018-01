¿Ciudadanos de segunda? Los hijos de trabajadores y funcionarios del Sistema DIF Mazatlán se vieron favorecidos por el hecho de que sus padres laboren para esta dependencia municipal. Prueba de ello fue que para el festejo del Día de Reyes Magos en el Bosque de la Ciudad, los menores no tuvieron que hacer fila de dos horas y media, incluso hasta de tres, para ingresar y disfrutar la celebración. Mientras, los turistas y ciudadanos mazatlecos desde temprano esperaron en el exterior hasta que abrieron el pórtico.La preferencia se notó luego de que a muchos adolescentes se les negaran boletos para recibir un regalo, mientras que a otros sí. Los beneficiados fueron los mismos “allegados” a los trabajadores.

Van con todo. El aumento al precio de diesel unió al sector pesquero en Mazatlán y para hacer sentir su inconformidad, realizaron una megaprotesta en el muelle pesquero del parque Bonfil. Cientos trabajadores del mar, maquiladoras de camarón y propietarios de barcos expusieron su inconformidad hacia el gobierno federal, pues al no apoyarlos con el subsidio al combustible, dicen que están llevando a la ruina a un sector que además de generar miles de empleos en el país, es proveedor de una variedad de alimentos del mar. Dicen que sobre aviso no hay engaño, y los armadores ya lanzaron la advertencia de que si no son escuchados y apoyados por las autoridades de Conapesca y todas aquellas involucradas en esta actividad, radicalizarán acciones con bloqueos de avenidas y protestas más sentidas.

Desinterés por el medio ambiente. Las autoridades municipales hicieron notar que no le importan los daños que causen al medio ambiente con tal de favorecer la imagen turística de Mazatlán. Esto se hizo patente ayer otra vez, pues trabajadores cortaron los árboles de la variedad ficus en la avenida Rafael Buelna. A mediados de diciembre ocurrió algo similar en otro tramo de la referida vialidad, arrancaron árboles para colocar palmeras. Estas acciones molestaron a ecologistas, quienes hicieron notar la incompetencia de los funcionarios que encabezan las dependencias.

Cuestión de percepción. Para el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio en Sinaloa, Guillermo Romero, Mazatlán ya no figura en el mapa de inseguridad como estaba en año anteriores. Señala que prueba de ello es la confianza de inversionistas y turistas que vienen al puerto. Habría que preguntarle a los habitantes de las colonias populares si tienen la misma percepción, pues es conocido que cuando hay turismo en el puerto, la mayoría de los policías son concentrados en los sitios turísticos para garantizar la seguridad de los visitantes, dejando sin vigilancia los barrios, donde ocurren robos domiciliarios, asaltos a transeúntes, violencia intrafamiliar, por citar algunos delitos.

Cambios en la Municipal. La noche de este viernes fue removido de su cargo el director de Seguridad Pública Municipal de Concordia, Eliseo López Medina. El puesto lo ocupa ahora el teniente de infantería Ricardo Cano Castañeda. La salida del exjefe policiaco con formación militar ocurre en medio de una serie de inconformidades por parte de los mismos policías, quienes no estaban de acuerdo con la actuación de su superior, pues argumentaban que en la posada de la corporación, los encaró y disparó su arma de cargo al aire, poniendo en peligro a sus familiares. Eliseo López Medina asumió el cargo en junio de 2017 y relevó a Ernesto Alonso Báez Pérez, quien estuvo el mando solo un mes.

Con esta nueva designación, son tres los directores que se hacen cargo de la seguridad en Concordia, un municipio golpeado por la violencia en la zona serrana que provocó el año pasado el desplazamiento forzado de habitantes.