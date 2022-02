Ciudadanos en Mazatlán salieron a ayer a manifestarse por deficiencia del gobierno municipal

audima

Reclamo ciudadano. La tarde de ayer fue de protestas en Mazatlán. Ciudadanos dejaron la comodidad de sus hogares y salieron a las calles para exponer su inconformidad por el desinterés de la autoridad municipal en solucionar los problemas que les aquejan. En el Infonavit Jabalíes, los vecinos se quejaron por el derrame de aguas negras en sus calles, cuyos reportes ya realizaron, pero hasta ayer, no habían acudido a darle solución. En Villa Verde, la gente está harta de los ladrones que actúan de manera impune. Están decepcionados por la falta de vigilancia policial, cuyos elementos priorizan las áreas comerciales y dejan en el desamparo a los ciudadanos de la periferia. Esta situación los está empujando a realizar justicia por mano propia, y para advertirlo, ya colgaron mantas en las calles. El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres tiene dos motivos para trabajar este día y dejar de lado el tema del carnaval, porque los ciudadanos reclaman seguridad en sus hogares, condiciones dignas para vivir, y no fiesta, como él lo argumenta.

Gobernantes, de fiesta. Y mientras en las calles de Mazatlán los ciudadanos protestaban por las fallas de los servicios básicos, en el estadio de futbol El Kraken los gobernantes se encontraban de fiesta. Durante el encuentro del América contra Mazatlán FC, estuvieron el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, y el presidente municipal, Luis Guillermo Benítez Torres. Ambos vieron juntos el partido y ambos vestían las chamarras oficiales del equipo local. Muchos interpretaron esta salida de los gobernantes como un claro mensaje de que la fiesta del Carnaval Internacional de Mazatlán 2022 sí se celebrará. De otra forma, el mandatario estatal no se habría dejado ver en un evento masivo, que lo mismo que el carnaval, podría ser considerado como un riesgo de contagios en medio de la pandemia por Covid-19.

Afición cuestionada. Ayer miércoles, el exgobernador del estado Quirino Ordaz Coppel voló de la Ciudad de México a Mazatlán. En el vuelo se encontró con los aficionados del Club América, hecho que no dejó de comentar en su cuenta de las redes sociales. “El vuelo venía lleno de aficionados del mejor equipo del mundo”, presumió Ordaz Coppel. El hecho no hubiera pasado de una anécdota si no lo hubiera cuestionado el comentarista deportivo David Faitelson. “A ver si entiendo, señor exgobernador. ¿Usted trajo el futbol a Mazatlán, para mostrar su simpatía por el rival? Que no lo escuche Ricardo Salinas (dueño del conjunto del Pacífico)”, escribió el comentarista de televisión.

Exalcalde, a cuentas. La alcaldesa de Escuinapa, Blanca Estela García, busca los medios jurídicos para signar responsabilidad jurídica a los exfuncionarios municipales por dejar que la deuda de la Junta Municipal de Agua Potable en ese municipio se abultara. Y es que, según acusan, durante la administración del morenista Emmett Soto Grave no se pagó el consumo de energía eléctrica, de tal manera, la paramunicipal adeuda ahora, solo a la CFE, ¡13 millones de pesos! Eso sin mencionar las deudas que la paramunicipal tiene con otras instancias como el Infonavit y el Issste. La alcaldesa está más que molesta por el lastre financiero que la omisión genera al Ayuntamiento, y pretende no solo que se llame a cuentas a los exfuncionarios, sino que se les abra un proceso por omisión y daño al erario.