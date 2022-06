Ciudades en penumbra

La ineptitud cuesta cara y acaba con las cosas buenas que teníamos: ¿Dónde dejaron esa CFE calificada como una empresa líder en el mundo; por su eficiencia y eficacia en el suministro del servicio de energía eléctrica? La corrupción se barre de arriba para abajo y nada en este país ocurre sin conocimiento o complicidad del Presidente de México; palabras textuales de AMLO en campaña.

Reconozco plenamente que múltiples problemas que aquejan a nuestro país se originaron desde hace décadas atrás y gobiernos emanados del PRI y del PAN no los supieron resolver, se cometieron errores graves, pero por personas con nombre y apellido propio, que enlodaron ambos institutos políticos. Pero un hombre por cierto formado en el Revolucionario Institucional, (al igual que el 90% si no es que más de quienes hoy integran Morena) duró 18 años en campaña, mismos años en los que se supone diseño su plan de gobierno, que daría origen incluso a una ycuarta transformación, equiparándolo a movimientos sociales históricos que vivimos en México, después de ellos, nuestro país cambió, pero para bien, para avanzar, para crecer, muy contrario a este último, que sí cumplieron, están haciendo historia; la reversa también es cambio y sobran los ejemplos del retroceso en todas las materias, con datos duros y fuentes serias, en temas de salud, seguridad, economía, medio ambiente, relaciones internacionales y demás.

Es preciso también reconocer, que fueron gobiernos emanados del PRI quienes generaron algunos logros importantes, una administración pública sustentada en leyes, políticas públicas basadas en metodologías, con reglas de operación para su aplicación, se dio pie incluso a la alternancia a través de fortalecer la democracia, la autonomía y división de poderes: Se consolidaron instituciones fuertes y una prueba de ello es o era más bien, la CFE.

Apenas comienza la temporada de lluvias en Culiacán y ya media ciudad se quedó sin luz, cientos de colonias en penumbras, por más llamadas que se hicieron al 071 para intentar hacer reportes, fue en vano, porque ni siquiera responden, como es ya una costumbre, a través de redes sociales, en Twitter principalmente se solicitó auxilio arrobando a la CFE, sólo tras miles de retweets y compartidas respondían en público, pero bajo pretexto de protección de datos personales, pedían contactaran por mensaje privado, mismos que también eran ignorados. Hasta ayer, aún varias colonias permanecían sin el servicio de energía eléctrica.

¿Alcanzan a imaginar ese sólo hecho, en una tierra tan calurosa lo que implica? Pero las repercusiones van más allá:

-Derivado de los apagones dejaron de funcionar varias plantas tratadoras de agua y la Japac también dejó de brindar el servicio, en muchas colonias.

-Casi dos horas el ISSSTE se quedó sin energía y aunque pudiéramos deducir que cuentan con plantas de luz, previniéndose de los graves riesgos, que incluso puede llegar a ser mortal para hospitalizados que depende su vida de respiradores o aparatos cardíacos, no fue así, imperando la angustia y desesperación máxima en las unidades de emergencias, terapia intensiva y neonatales.

-Las y los comerciantes, sufrieron pérdidas millonarias, al tener que cerrar sus negocios, echándose a perder mercancía, sobre todo en el área de alimentos.

-Miles de familias culichis se quedaron sin electrodomésticos, que con mucho esfuerzo adquirieron su refrigerador, aires acondicionados, televisores, que hoy no sirven, gracias a la CFE de 4ta.

Y por si esto no es suficiente, la desaparecida diputada federal por el 7mo distrito de Culiacán, Merary Villegas sale con la aberrante declaración que las fallas en los transformadores la causan las condiciones meteorológicas y no la falta de presupuesto que era su responsabilidad asignar para el mantenimiento de la red eléctrica, responde a la ciudadanía que no tienen fundamento para responsabilizarla ni a ella, ni a la CFE, mejor siéntese señora, se le olvida a la diputada lo que antes tanto exigía, que se velara por los intereses del pueblo, hoy justifica la ineptitud propia y del gobierno.

Urge se tomen medidas por el superintendente de la Comisión Federal de Electricidad Omar Alejandro Santana Ayón, para que no sigan ocurriendo estos apagones, de la cara a la gente y asuma las pérdidas que les han ocasionado; así como son buenos para cobrar, sean buenos para pagar lo que por su culpa estamos sufriendo.