Clara incapacidad de Guerrero en elección de Morena

Presumen su incapacidad. La descalificación al PAS de parte del dirigente de Morena en Sinaloa se dio a destiempo. Y no solo eso, insistir en que “fue una intromisión grosera y con falta de decencia política”, como lo calificó Manuel de Jesús Guerrero, solo abona a su descrédito, a su falta de talento para conducir el proceso de elección de los 70 delegados estatales morenistas. En primer lugar, se convocó a una elección abierta. Segundo, se permitió recibir y dar de alta a nuevos militantes. Y cuando Guerrero habla de indecencia política, tendría que mencionar no solamente al PAS, sino a diputados locales, federales y alcaldes. Todos acarrearon gente. Todos compraron votos. ¿Por qué solamente al PAS se le acusa? Está claro que en el PAS hay un mayor oficio político. Ese de que carecen muchos de Morena y particularmente al dirigente de ese organismo, Guerrero. El gobernador Rubén Rocha Moya con justa razón está molesto, pues les comieron el mandado. Pero se equivoca cuando dirige las baterías contra Héctor Melesio Cuen. Debería de ser contra su amigo Meni Guerrero. Este fue quien falló. Resultó un mal organizador de elecciones. Resultó un mal conductor, en el que seguramente confió el gobernador para sacar adelante una buena elección, tranquila y copiosa. No pueden acusar de pasistas a los 14 (pero son más) nuevos delegados porque todos ellos se afiliaron a Morena. ¿Entonces? Cuando declaran que buscarán anular a esos 14 delegados, no saben ni de lo que hablan y las consecuencias que eso traerá. En el Sinaloa de hoy falta una gran dosis de oficio político. De privilegiar el diálogo y la concertación. De buscar la unidad de todas las corrientes en lugar de privilegiar el golpeteo y la división, que a nada conducen.

Nos vemos el 2024, pareciera decir el líder del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen, ante la arremetida del gobernador y de quienes dirigen Morena en Sinaloa. “Todavía falta mucho para que se cierre este capítulo… Falta mucho para la próxima elección”, sentenció Cuen. Las cartas de Cuen las trae al frente. Su juego está arriba de la mesa. Pero podría estar escondiendo algunas otras cartas que con el tiempo irá sacando. Ya puso en la mesa su decisión de apoyar las aspiraciones de Adán Augusto López, una de las “corcholatas” del presidente López Obrador para sucederlo. La otra es el acuerdo firmado con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. A estas alturas, Cuen ya se encargó de que en Sinaloa sepan que el Gobierno del Estado violó los acuerdos. Faltó a su palabra. Actuó deshonestamente. Y todos estos calificativos, Cuen está encargado de machacarlos una y otra vez. El líder del Partido Sinaloense le está dando vuelta a la tortilla. Incluso se mofa de que él no tiene ningún problema con el gobernador Rocha Moya. Y hasta deja abierta la posibilidad de otro “chocolatito” con el cual sellaron la llegada del alcalde sustituto de Culiacán, Juan de Dios Gámez. El conflicto va para largo.

Se exhibió sin necesidad el secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Édgar González. Primero declaró que Fernando Pucheta tenía expedientes abiertos. Y rápido reculó. Escupió al cielo y sin necesidad. En el Órgano de Control Interno no se tienen expedientes activos contra el exalcalde y hoy subsecretario de Turismo en Sinaloa.