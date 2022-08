Clásico joven, menor que el clásico regio

La histórica goleada que el América le recetó a Cruz Azul con marcador de 7 por 0 en el clásico joven sirvió para calificarlo como mejor que el clásico norteño entre Monterrey y Tigres, el cual terminó con un gris empate a roscas. En la cancha del estadio Azteca vimos cómo unas inspiradas Águilas vapulearon sin piedad a un desarticulado Cruz Azul que sigue sumido en la mediocridad al ligar su cuarto revés, pero sin duda como este que acaban de recibir nunca se olvidará, ya que es la primera vez que reciben siete tantos en el llamado clásico joven.

La verdad, para nadie fue sorpresa que el América ganase porque pasan por un gran momento, lo que sí sorprendió a todos es la triste forma en el que La Máquina se descarriló y dejó al descubierto todas sus debilidades que lo mantienen en el penúltimo lugar de la tabla general. Y como era de esperarse, tras decretarse la tremenda derrota azul, la directiva anunció la salida de su técnico Diego Aguirre y todo su equipo que pasa a engrosar la lista de entrenadores extranjeros que nomás vienen al futbol mexicano para ganar muchos dólares, pues seguramente el mencionado le cobrará, y muy bien, el finiquito de su contrato a la directiva.

En suma, el América, que ya es toda una realidad en la presente temporada, ya se colocó en el cuarto lugar con 16 puntos y el Cruz Azul sigue dando lástima por culpa, no solo de su entrenador, sino también por la mala planeación de la gente de pantalón largo que prefirió desmembrar al plantel y de paso sus flamantes refuerzos tardaron mucho tiempo en llegar. Mientras que allá en la Sultana del Norte, los equipos de Monterrey y Tigres se nulificaron mutuamente para terminar empatados sin goles su clásico regio. Me podrán decir que fue un partido intenso y de buena calidad, pero si no se hace presente el gol en un choque de tanta magnitud, deja una sensación de que no cumplió con todo el revuelo que causó en los medios a lo largo de la semana y dejó insatisfechos a los miles de aficionados que estuvieron en el estadio y cuya mayoría eran de los Rayados.

POCOS MINUTOS. El mexicano Santiago Giménez tuvo una muy fugaz participación la mañana de ayer con el Feyenoord que se impuso en calidad de visitante 1 por sobre el Waalwijk. El artillero azteca ingresó a la cancha a los 87 minutos de tiempo corrido y en los ocho minutos que jugó fue muy poco lo que pudo aportar.

Claro que nos gustaría que el llamado Bebote Giménez jugara más tiempo, pero de antemano se sabía que el delantero azteca tenía que esperar turno para poder quitarle la titularidad al brasileño Danilo, quien fue el autor del gol con el que ganaron sus colores. El próximo duelo del Feyenoord será en su cancha el próximo día 27 de agosto y ojalá que el artillero azteca pueda tener más minutos en la cancha.

EMOTIVA DESPEDIDA. Es la que la raza del torneo de futbol de salón de los 47 años y mayores del Infonavit Humaya, le dieron al buen amigo y excelente jugador Octavio Medina, que milita con el equipo del Andador 24 en la jornada que se jugó la noche del viernes pasado.

Resulta que ese día el popular Tavo Medina anunció que era el último partido de futsal que jugaba, ya que sus rodillas no le daban para más y de paso se va ir a residir a la ciudad de Monterrey.