Claudia Ruiz, hoy en Culiacán, evaluará campañas

Ahora será la secretaria general del CEN del PRI, Claudia Ruiz Massieu, quien visite Culiacán para reunirse con el equipo de campaña priista del estado.



Se espera que hoy llegue a la capital sinaloense. El tema principal es evaluar a los candidatos a diputados federales y la fórmula al Senado de la República.



Es relevante esta visita porque Ruiz Massieu se ha convertido en una de las operadoras más importantes de la campaña presidencial de José Antonio Meade. Además de ocupar la primera posición en la lista de candidatos a senadores por la vía plurinominal del PRI.



Apenas la semana pasada estuvo en Culiacán Miguel Ángel Osorio Chong, también candidato plurinominal del tricolor al Senado de la República. El PRI está enfocando las baterías en Sinaloa, pero es innegable que está moviendo sus figuras nacionales para respaldar los estados claves.



En menos de una semana han visitado Culiacán los dos que podrían disputarse coordinar la bancada priista en el Senado, así que no hay coincidencias.



Por cierto, nos adelantan que los números son positivos y crecientes de la fórmula al Senado del PRI de Mario Zamora y Rosa Elena Millán. En donde estaría más cerrado es en las candidaturas a diputados federales.



En donde hay focos rojos es en el Distrito 1 de Mazatlán, 2 de Ahome y 3 de Mazatlán.



Campaña. En este tema, la diputación federal por el Distrito 7 de Culiacán también tiene pronósticos reservados y será una pelea cerradísima entre tres.



Desde el arranque parecía que la candidata del Morena, Merary Villegas y Juan Ernesto Millán, del PRI, disputarían el triunfo, pero ha despuntado fuertemente el abanderado del frente, José Vidal Jiménez.



En redes sociales los candidatos tienen pocos seguidores, Merary Villegas llega a 5 mil 329, mientras que José Vidal Jiménez apenas tiene 2 mil 738 y Juan Ernesto Millán suma 8 mil 339.



En publicaciones semanales están muy parejos con un promedio de tres al día, pocos videos. Los diseños son bastante buenos, Merary juega con el corazón, Vidal con su nombre y colores, mientras que Juan Ernesto tiene un potente slogan que dice “Sí resuelve”.



La pelea más pareja será por el Distrito 7 y seguramente llegarán, hombro a hombro hasta el día de la elección. Así que muy pendientes.



Elecciones. Desde el centro del país nos llega el feeling político de que será hasta finales de mayo cuando se definan los empresarios a quien le darán el voto útil.



Principalmente son empresarios y banqueros los que se oponen a la llegada del candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, a la Presidencia de la República.



La pelea está intensa entre José Antonio Meade, abanderado del PRI, y Ricardo Anaya, del Frente por México. Por eso la importancia del pasado debate presidencial, fue el primer paso para ganarse este voto anti-AMLO.



Por una parte, Ricardo Anaya definitivamente sacó la mejor parte del pasado debate presidencial, en donde cuestionó fuertemente y mostró que iba muy bien preparado.



Pero José Antonio Meade recibió un tanque de oxígeno, ya que se sumó a su campaña el gobernador perredista de Michoacán Silvano Aureoles Cornejo. También corre fuerte rumor de que otros mandatarios del sol azteca llegarán próximamente a la campaña de Pepe Meade.



Rechazo. Un rotundo “¡no!” le envía el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, al abanderado panista Ricardo Anaya, quien pedía debatir cara a cara. AMLO rechazó la propuesta del panista y justificó “No, no, no, puedo perder la cartera porque es muy ladrón”.



Memoria política. “Un buen vino es como una buena película: dura un instante y te deja en la boca un sabor a gloria; es nuevo en cada sorbo y, como ocurre con las películas, nace y renace en cada saboreador”, Federico Fellini.