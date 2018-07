Clave el ministro número 11

Es temprano, pero traen mucha prisa. Florestán.



El próximo 19 de diciembre termina la gestión de José Ramón Cossío como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, para dejar espacio al ministro número 11, que si lo aprueba antes el Senado, será decisivo para la elección, en enero, de su nuevo presidente y para ese rol de contrapeso del Poder Judicial ante el nuevo gobierno.



Cossío acaba su período en un momento crucial para la SCJN: el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y los nuevos tiempos.



Me remito a diciembre de 2014, fin de la presidencia del ministro Juan Silva Meza. Se citó a votación para elegir sucesor el lunes 3 de enero de 2015. Había varios aspirantes a sucederlo; Margarita Luna Ramos, Fernando Franco, Jorge Mario Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Arturo Zaldívar y Luis María Aguilar Morales.



Antes de la sesión, Gutiérrez Ortiz Mena anunció su retiro y en las dos primeras rondas de votación, quedaron como finalistas Aguilar Morales y Zaldívar, cuando vino lo nunca visto.



Como había una vacante, diez ministros en lugar de los once, nones que impide el empate, se registraron ¡32 rondas de votaciones! Con ¡29 empates! entre Aguilar Morales y Zaldívar con cinco votos cada uno en más de cuatro horas de sesión. La escrutadora era la entonces ministra Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación.



Y no fue hasta la ronda 32 cuando Aguilar Morales alcanzó la ventaja de seis votos sobre cuatro de Zaldívar, quedando en el misterio si fue el propio Zaldívar u otro ministro que lo apoyaba, el que cambió el voto para terminar aquel maratón y darle la victoria al hoy presidente de la Corte, que finaliza en diciembre.



Doy estos antecedentes para subrayar el peso que tendrá la designación del ministro 11 en diciembre, o si quedará la alineación en diez, y el dos de enero se pueda repetir el escenario de hace cuatro años con la sesión inédita de empates y división lo que algunos quieren para debilitar el rol de la Corte como contrapeso de gobierno.



Hoy entre los finalistas a la presidencia, aparecen el propio Arturo Zaldívar y Alberto Pérez Dayán.

Los ministros tienen el voto y la decisión de quien los presida, de su futuro y el de la Suprema Corte.



RETALES



1. RELEVO.- Veremos si el presidente Peña Nieto manda al Senado en noviembre su terna para del ministro 11 o se lo deja ya a López Obrador, que es lo más seguro por el tono de la transición. No le veo ganas de pelear esto ni nada que la atore;



2. PASTORES.- Ayer se confirmó lo que le había adelantado: Miguel Ángel Osorio Chong coordinará la bancada de los catorce senadores del PRI, y René Juárez de los diputados. En Morena no hay duda: Mario Delgado coordinará a la mayor bancada que la izquierda haya tenido en su historia. Lo de Dolores Padierna nunca fue viable; y



3. EMBAJADOR.-Gran fichaje de Andrés Manuel López Obrador al presentar ayer al exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, como próximo representante de México ante la ONU. Hace doce años lo propuso como su secretario de Gobernación sin que el doctor lo supiera. Ahora sí y aceptó.



