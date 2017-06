Cobran ‘aire’ y no agua. Por las redes sociales, ciudadanos mazatlecos han señalado que la Jumapam les cobra ‘aire’ y no agua. En los videos que publicaron se muestra cómo las manecillas del medidor dan muchas vueltas sin que salga agua de sus llaves. Los habitantes se manifiestan molestos pues aseguran que el recibo les llega puntual y que si no realizan el pago se les corta el servicio de inmediato.

Es el colmo. Resulta que ni en los Centros de Salud ni en el hospital Integral de San Ignacio, existe un solo suero antialacrán, siendo que esta es la temporada en la que se disparan las picaduras de este animal debido a las altas temperaturas, pues hace un par de días una mujer embarazada fue picada por una de ellos y en todo San Ignacio no encontraron vacuna, sino fue en la 24 Compañía de Infantería donde les facilitaron la única que tenían, con la promesa de reponerla, fue así como pudieron atenderla y evitar que el bebé resultara afectado. Este es un llamado urgente a las autoridades de salud, para evitar que alguna persona fallezca por falta de atención médica oportuna y especializada.

¿Otro préstamo?. Los proyectos de embellecimiento del puerto, ahora en Zona Dorada, han causado que las ventas de los negocios aledaños bajen hasta en un 30 por ciento, así lo afirmó Francisco Lizárraga, presidente de la Canirac, delegación Mazatlán, quien dice que se lo hará saber al alcalde Fernando Pucheta para que tome acciones contra este problema. Los comerciantes aclaran que están conscientes de que estos trabajos son para su mismo beneficio, mientras tanto piden ayuda de los tres niveles de gobierno para que sus negocios puedan estar operando. Sin duda, el gobierno tiene que implementar un plan óptimo para que estos negocios no sigan sufriendo más pérdidas económicas, como el caso del Centro Histórico, en donde se optó por cerrar algunos negocios y hasta los empresarios pretendían demandar al Ayuntamiento. ¿O será que la solución será también facilitarles un crédito para que sus ventas se regularicen?

Se acercan las elecciones y muchos de los políticos priistas que están en la banca, porque no fueron llamados para integrar el gabinete estatal, ni los ayuntamientos, reaparecieron ayer en la sede estatal del PRI, donde se llevó a cabo Asamblea Estatal, que sirvió como preparativo para la Asamblea Nacional, donde se van a elegir las reglas para elegir al candidato a la Presidencia de la República. Durante el encuentro de ayer reaparecieron los aguilaristas Pablo Moreno Cota, Cenovio Ruiz Zazueta, Luis Antonio Cárdenas Fonseca; así como Jesús Enrique Hernández Chávez y Jesús Burgos Pinto. En el auditorio Benito Juárez del partido no se llenó, y fue extraño no ver a malovistas que también están en la banca, pero que se andan moviendo para ser tomados en cuenta por una candidatura, como Gerardo Vargas Landeros, quien aspira a una senaduría; el único de los malovistas presentes fue el diputado local, Jesús Marcial Liparoli.