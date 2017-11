Cocaína era zurdo, pero jugaba en 2B y como SS

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “No hay personas importantes, lo que sí hay son obras importantes”… Proverbio chino.- Hoy es Día del Correo. ¿Enviaste nombre, apellido y sitio desde donde escribes?

Raymond Brady, de Kansas City, pregunta…: “¿Es verdad que Hideki Matsui recomienda a Shohei Ohtani firmar con los Yankees?”.

Amigo Ray…: Así se supo en aquel pueblecito que llaman Nueva York. Matsui siempre ha dicho que la mejor organización para jugar es la de los Yankees, con quienes estuvo desde 2003 hasta 2009. Y ratifica que Ohtani es tan bueno lanzando como al bate.

Federico A. Ramírez M. de Anare, pregunta…: “¿Es cierto que el superestrella de la Ligas Negras “Cocaína” García, aún siendo zurdo llegó a jugar shortstop y segunda base?”.

Amigo Rico…: Cocaína era muy buen bate y muchas veces jugó en equipos de 10 o 12 jugadores, por lo que había dos motivos para utilizarlo en cualquier posición. Sí, varias veces defendió la segunda y el short.

Rodrigo Gutiérrez G. de Reynosa, pregunta…: “¿Cuál era el estadio de Grandes Ligas donde arreglaban el terreno con un declive hacia adentro, para que no se fueran de fouls toques de bola del home club. Y por eso es que llaman al beisbol juego de pulgadas?”.

Amigo Rigo…: Ese estadio era el de los Dodgers en la época de Don Drysdale y Sandy Koufax, 1955-1966, porque no tenían poder en la alineación y jugaban a menudo a los toques. Pero no es por eso que se llama al beisbol juego de pulgadas. Es porque de un batazo de fair a uno de foul puede haber diferencia de solo pulgadas, igual que de un strike a una bola, de un out a un safe de un jonrón a batazo contra el tope de las bardas.

Rommel García, de Maturín, pregunta…: “¿Es out un bateador que conecte roletazo suave de foul por primera y en su carrera tropiece la pelota?”.

Amigo Rommo…: Si los umpires consideran que la tropezó intencionalmente, es out, la pelota queda muerta. Regla 6.05 (i)

Guillermo Álvarez, de Manta, Ecuador, pregunta…: “Tengo 25 años, y mi abuelo me enseñó las primeras letras leyendo tu columna. No he dejado de leerla todos los días. Has publicado varias veces que entre los periodistas elevados al Hall de la Fama de Cooperstown no hay latinoamericanos, pero ¿crees que sí hay merecedores de esa distinción, y votarías por ti?”.

Amigo Memo…: Unos cuantos de nuestro idioma merecen un sitio ahí. Por mí no votaría.

Carlos González, de Barquisimeto, pregunta…: “¿Llegarán al Hall de Fama Francisco Rodríguez y Johan Santana; reaparecerá, con usted al frente, el programa Lo Mejor de la Semana?”.

Amigo Chalo…: No creo que ellos dos lleguen a Cooperstown, pero es solo mi opinión, y hay 500 electores más. En cuanto a LMS, también la respuesta es no. Esa es una etapa superada.

