Cofepris omisa

Lejos de sancionar a la empresa Ensayos y Tamizajes de México, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ya se reporta lista para observar cómo se le asigna otro contrato. De esta firma propiedad de José María Gutiérrez ya le habíamos platicado.



El mismo regulador visitó a esta compañía que fabrica dispositivos médicos y remedios herbolarios y confirmó que importa diversos reactivos de Cuba que luego reempaca y reetiqueta para simular que fueron producidos aquí. Lo peor es que se los vende al Instituto Mexicano del Seguro Social.



La instancia a cargo de Julio Sánchez y Tepoz no ha hecho gran cosa por sancionarla y entre tanto el organismo que dirige Tuffic Miguel ya prepara una nueva licitación donde se anticipa que esa empresa, en la que figuran como socios miembros de la misma familia, volverá a salir ganadora.

Juan Carlos Gallaga Solórzano, ex comisionado de Autorización Sanitaria de la Cofepris, fue quien dio en su momento los permisos de fabricación de medicamentos sin haber hecho una exhaustiva verificación presencial para constatar que el laboratorio efectivamente la produce.



La realidad es que sólo se dedican a maquilar y reempaquetar entre Tecnosuma Cuba y Tecnosuma México. La Cofepris permitió que un tercero simulara fabricación y, por mutuo consentimiento, una importó y otra envió desde Cuba el reactivo para ser reetiquetado y presentado en México como fabricación nacional.



Esta empresa, Tecnosuma México, a cargo de María Elena Sentíes, continúa con esas prácticas de simulación y la instancia que maneja Sánchez y Tepoz no ha emitido ninguna sanción al respecto, con todo y que le pidieron la renuncia a Gallaga Solórzano, que está siendo relevado por Marielle Pascual.



Cabe recordar que durante la visita de Cofepris a dicha empresa el año pasado, se consignaron los resultados en el acta de verificación número 17-MF-3309-08068-DV y en dicha acta se hizo constar que importa diversos reactivos originarios de Cuba que luego reempaca y reetiqueta.



Obviamente, los reactivos cubanos de tamiz neonatal no cumplen con las normas mexicanas, por lo que su costo resulta mucho más bajo que si hubieran sido producidos en México, lo que le permite a Ensayos y Tamizajes de México participar en las licitaciones nacionales y bajo cobertura de tratados internacionales.



Con esa estrategia ventajosa, la empresa de Gutiérrez y Sentíes ha venido ganando los contratos en los últimos años y ya avizora un negocio más, ahora de aproximadamente 128 millones de pesos, el cual se prevee fallar en agosto próximo. Por lo pronto el 25 de abril el IMSS sacó el estudio de mercado.



Se estima que el Seguro Social publique las bases de la licitación a finales de junio para el Servicio Médico Integral Anual de Tamiz Metabólico Neonatal, reactivos que se utilizan en los bebes para determinar y combatir tempranamente padecimientos metabólicos congénitos.



De las empresas que ya alzaron la mano, además de Ensayos y Tamizajes México, apunte a Centrum Promotora Internacional, de Valentín Campos, e Instrumentos y Equipos Falcón, de Noé Ramírez, además de Load Soporte Logístico.



¿SLIM O DAVID?

Si Andrés Manuel López Obrador se convierte en presidente de México el próximo 1 de julio, dos empresarios son los que seguramente se le acercarán para que les concesione el NAIM. Uno es Carlos Slim, que ya dijo que el error del gobierno de Enrique Peña fue no haberlo concesionado. El otro va ser el financiero regiomontano David Martínez, que con la reestructura financiera de Grupo ICA se está alzando como su nuevo dueño. Y es que mientras el primero tiene ya alrededor de 43% tan solo en la Fibra E y algunas obras, el segundo ya posee en la bolsa siete contratos de construcción. Tan solo el lunes, simultáneo al fallo del Centro de Transporte Terrestre Intermodal, el Grupo Aeroportuario Ciudad de México, de Federico Patiño, le adjudicó a la compañía que todavía preside Bernardo Quintana ooootro contrato. Ya se lo habíamos adelantado: se trata los dos edificios de servicios que suministrarán alumbrado, aire acondicionado, gas, agua, drenaje y otros servicios fundamentales para la operación del NAIM. ICA-Fluor ofertó casi cuatro mil 268 millones y se impuso, paradójicamente, a la misma dupla Astaldi-Arendal, que ganó el CTTI. ¿Uno pa´ ti y otro pa´ mí? ICA ya había ganado los contratos de construcción de un par de pistas, el edificio terminal, la cimentación de la misma, la construcción de los caminos de acceso, la red de distribución eléctrica de media tensión y más recientemente las plataformas de la terminal y el edificio satélite.



ALISTAN APP

Ayer se abrieron las ofertas económicas de las cuatro APP (Asociaciones Público-Privadas) carreteras. Le decía que son las últimas que asignará el gobierno de Enrique Peña Nieto. El proceso está a cargo de la Subsecretaría de Infraestructura que lleva Oscar Callejo. La dependencia que capitanea Gerardo Ruiz Esparza estima obtener alrededor de 20 mil millones de pesos. Nos referimos a la vía Arriaga-Tapachula de 236.5 kilómetros, cuyos finalistas son Construcciones Urales de José María Martínez y Gami de Manuel Muñozcano; la Campeche-Mérida de 165.4 kilómetros y por la que pasaron La Peninsular de Carlos Hank Rhon, Omega de Jorge Melgarejo y Calzada Construcciones de Alejandro Calzada; la Tampico-Ciudad Victoria de 224.9 kilómetros por la que van Mota-Engil que maneja Joao Parreiro y Gami de Manuel Muñozcano; y la San Luis Potosí-Matehuala, de 187.2 kilómetros, por la que pasaron La Peninsular, Omega y Construcciones Makro, que lleva Marco Cuevas. Las ofertas económicas serán evaluadas en los subsecuentes días y los fallos de las cuatro APP se darán el próximo 17 de mayo.