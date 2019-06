Colaboración

Nuestra casa común

Por Ma. Dolores García Ussher



“Todo lo que le ocurra a la tierra, le ocurrirá a los hijos de la tierra”.

(Seattle, Jefe indio, 1854)

“Los progresos científicos más extraordinarios, las proezas técnicas más sorprendentes, el crecimiento económico más prodigioso si no van acompañados de un auténtico progreso social y moral se vuelven en definitiva contra el hombre”. (Paulo VI, Pacem in terris, 1971).



Apenas el pasado día 5 del mes en curso, celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente, que por sí sola esta efeméride debería de bastarnos para amar y cuidar más nuestra casa común, como bien la llama el papa Francisco en su encíclica Laudato si’.



Pero como hacemos cada 10 de mayo con nuestras mamás de carne y hueso, igual nos pasa con nuestra madre tierra, agua, fuego y aire (¿y plasma?). Ese día le cantamos, le recitamos y hasta le bailamos y pobre del que se atreva a faltarle, porque entonces sí, como decía don Roque, aquel muñeco del ventrílocuo Paco Miller: “le rajo la cara a cualquiera”. Y hasta el próximo año, mamacita.



Quizás por eso y ante la inminente destrucción del planeta y la prisa que en ello nos ocupa, es que la Unesco ha declarado un sin fin de días mundiales alusivos al cuidado de medio ambiente y principalmente a intentar concienciarnos de ello y de lo tremendamente seria y cercana que es esta amenaza.

Así por ejemplo, el 8 de junio celebramos el Día Mundial de los Océanos y a la vez que hay un Día de los Desiertos, el 17 de junio está el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. El 26 de julio, Día Internacional de la Conservación de los Manglares y el 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Año Internacional de los Bosques, Año Internacional de los Suelos, etc.



¿Y qué pasa? Pues pasa que no pasa nada. Cuando mucho, puede pasar que si a la pasada vemos que una señora está manguereando la cochera y la banqueta y nos aventuramos a pedirle que no lo haga, que use la escoba u otro chorro semejante, nos dice que ella ahí trabaja y es mandada. Ya si estamos de suerte y muy de buenas la ñora puede pasar que nos perdone el recordatorio del 10 de mayo.



Si es el Día del Medio Ambiente, del árbol o de los océanos, plantamos un árbol que jamás volvemos a ver; las pocas áreas verdes de las colonias y fraccionamientos viven a la buena de Dios, pues jamás reciben más agua que la del cielo; hacemos brigadas para limpiar las playas, pero aplicando el programa infalible (para) AA: “Sólo por hoy”. El resto del año seguimos tirando basura, talando árboles y destruyendo los manglares de manera criminal. Dizque eso es progreso… ¿de quién o de quiénes?



Donde antes había hermosas y majestuosas ceibas, que nacieron y crecieron a la par que la incipiente ciudad y, por tanto, parte importante de la historia de Los Mochis, además de las nuevas construcciones, comerciales algunas y otras, paradójicamente culturales, quedó un paisaje gris, sin atractivo y triste. ¿Qué razón hubo para que las derribaran y con esa acción insensata también emigraran (en el menor de los daños, si no es que no murieron) los zopilotes que ahí vivían?, ¿en qué estorbaban?



Es terrible el sólo pensar que a algún “progresista” iluminado se le ocurra echar abajo las centenarias y emblemáticas palmas.

No des ideas, dijeron las lechuzas que ahí viven.