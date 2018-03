Colados e injerencias

Alfredo Villegas Arreola, junto a Érika Sánchez, son los sinaloenses mejor colocados en la lista de representación proporcional del PRI, para el cargo de diputados federales. Ambos tienen asegurado un espacio en el Congreso de la Unión, porque, en el peor escenario para el PRI, ellos lograrán ocupar un escaño, de los 500 que integran la cámara de diputados. Llama la atención la habilidad para colarse de Alfredo Villegas; será su quinta incursión como legislador federal, fue asambleísta en el Distrito Federal, ha sido, y es funcionario en el Issste, dirigente del PRI en el Sinaloa y secretario particular de Jesús Aguilar, en los últimos años de Aguilar como gobernador. Cierto que el respaldo de Joel Ayala, eterno dirigente de la FTSE, ha sido determinante para el ascenso político de Villegas como legislador federal; les ha dado dividendos a ambos el control que ejerce Ayala sobre los burócratas sindicalizados del gobierno federal, y la subordinación a los intereses del estado, por encima de los derechos de los trabajadores de gobierno.Alfredo Villegas superó a Jesús Aguilar, su antiguo jefe, a pesar de que este ultimo se movió bastante en la búsqueda de un espacio en el Congreso de la Unión, en este proceso electivo; sin embargo, Aguilar ni siquiera figuró, mientras que Villegas va en un privilegiado tercer lugar de la lista plurinominal de la primera circunscripción del PRI.No cabe duda que, también en política, en ocasiones el pupilo supera al maestro; o más bien, las complicidades y amarres que tiene Villegas, son de más altos vuelos que las de Jesús Aguilar. ¿Será?Otra que sorprendió fue Érika Sánchez, porque mientras las legisladoras Martha Tamayo, Gloria Imelda Félix y Diva Gastélum se movieron para brincar de un escaño legislativo a otro, particularmente Gloria Imelda, quien buscaba incursionar como candidata a Senadora; Érika Sánchez sin hacer mucho ruido les tomó delantera, asegurando un espacio como diputada federal, cumpliendo la doble cuota en el PRI: de mujer y de joven. Lo mismo Marú Medina, quien va como candidata a diputada federal en el sexto distrito, aunque en el caso de ella está por verse si logra ganar la contienda, porque el PRI cada día tiene más cuesta arriba el triunfo. En la sociedad hay mucho encono contra el partido tricolor y sus candidatos, a pulso se han ganado el rechazo popular. ¿O no?Y hablando de mujeres candidatas, a la que se la siguen haciendo cansada es a Irma Tirado, con todo y el apoyo del gobernador, es hora que el Partido Verde no suelta el espacio del distrito I, ni le da el respaldo a la excoordinadora del grupo parlamentario del PRI en el Congreso. ¿Terminará Irma Tirado “sin la miel y sin la jícara”?. Ya se veráLa declaración de Enrique Peña Nieto, respecto a que, “de cancelarse la reforma energética se perderían más de 800 mil empleos”, es una confirmación que el mandatario no solo tiene las manos metidas en el proceso electoral, sino el cuerpo entero; así como el temor que tiene Peña de que Andrés Manuel López Obrador sea su sucesor. Perdió las formas el mandatario, y exhibió su injerencia y sus miedos. ¿O no?Aparte, querer asustar “con el petate del muerto”, respecto a los costos de suprimir la reforma energética, es ser ignorante del rechazo de los mexicanos, no solo al presidente Peña, sino a todas sus reformas estructurales. ¿O no?