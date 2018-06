Colgarían a Cashman si cambiara a Gleyber

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). “No es cierto que algunos dejen de perseguir sus sueños porque llegaron a viejos, esos llegan a viejos porque dejaron de perseguir sus sueños”… Gabriel García Márquez.Siete equipos han ofrecido a los Yankees negociaciones por el caraqueño Gleyber Torres. Y cuando el gerente general Brian Cashman lo informó a los periodistas en Yankee Stadium, agregó con una irónica sonrisa…: “Pero si mando a este muchacho a otra parte, tendría que salir de Nueva York en jet y hacia un destino lejano”.Desde luego, se refería a la fantasía de una reacción de los fanáticos, quienes, por cierto, no se ponen de acuerdo en comparar a Gleyber si con Mickey Mantle o con Joe DiMaggio, por lo que es considerado una joya en ese roster.Ante preguntas lógicas de los reporteros, Cashman se disculpó…: “No sería profesional dar a conocer en este caso las organizaciones interesadas, pero si observan las que luchan por la clasificación y carecen de poder, pueden identificarlas”.Las lesiones han llevado a los Yankees a una situación tal, que si no incorporan dos lanzadores estelares al roster, tienen que olvidarse de una segunda parte de la temporada hacia el beisbol de octubre. De un equipo que no lucha por la clasificación, los Mets, se dijo que pidieron a Gleyber cuando los Yankees propusieron una negociación por Jacob deGrom. Pero ahí terminaron las conversaciones.Gleyber Torres, de 21 años, fue considerado desde que lo firmaron, con facultades muy especiales al bate. En las Menores confirmó los reportes de los scouts, y ahora en Grandes Ligas batea para 295, con 13 jonrones y 33 carreras impulsadas en solo 45 juegos.El mánager de los Yankees, Aaron Boone, ha comentado: “Además de sus condiciones naturales para el juego, Torres se desenvuelve como si fuera un veterano en Grandes Ligas. Incluso, controla sus turnos al bate con notable instinto, lo que a veces, causa malestar en los lanzadores”.Claro que sí, los fanáticos colgarían a Cashman en la pizarra gigante de Yankee Stadium si cambia a este jovencito, que de paso, se encamina a consagrarse como el venezolano de más poder en Grandes Ligas.RETAZOS.-Los derechos Domingo Germán (jueves) y Jonathan Loaisiga (viernes) ganaron seguido en sus debuts en Grandes Ligas...Medias Blancas en Minnesota, jugaron durante 2.14 horas, con final de 7-2, sin necesidad de aplicar ninguno de los absurdos inventos del comisionado, Rob Manfred. Pues ahora les informo del récord del juego de menos tiempo en las Mayores, por supuesto sin nada de la parafernalia Manfred. Fue el de 50 minutos, ¡menos de una hora!, el 12 de ebril de 1911, Phillies 2 Gigantes 0. Otro encuentro de menos de una hora, 55 minutos, fue el del 26 de septiembre de 1926, Carmelitas 6 Yankees 2. Y apenas sobre la hora, 1:15, el 10 de agosto de 1944, Bravos 2 Rojos 0…Manfredelerías, ¿para qué?...Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.