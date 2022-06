Colosio pudiera unificar corrientes de todo el país

Colosio cabalga de nuevo. Desde Lomas Taurinas, en Tijuana, Luis Donaldo Colosio Riojas levanta la mano. Lanza el llamado a no perdonar el olvido en el que por décadas han mantenido a la niñez mexicana. Al rezago que se traduce en desigualdades sociales. No perdonar que miles de familias sufran diariamente la pérdida de un familiar, víctimas de la violencia por las ineficiencias de este sistema de gobierno. Sabe Luis Donaldo, actual alcalde de Tijuana, que el apellido Colosio aún pesa en la memoria de cientos de miles de mexicanos. Sabe que hace 27 años, ahí en el lugar donde lanzó lo que pudiera considerarse su “arranque” de campaña, en Lomas Taurinas, no solo asesinaron a Colosio. Acabaron con los sueños de millones de mexicanos que avizoraban el verdadero cambio que en aquel entonces demandaba el país y que hoy poco a poco sigue siendo el principal reclamo. Luis Donaldo Colosio Riojas debe estar preparado para todo lo que viene. No solo el buscar unificar a los mexicanos en una lucha por rescatar al país, sino también por las acciones que seguramente vendrán en su contra. Militante de Movimiento Ciudadano (MC), en un análisis a conciencia tendrá que entender que MC no ha logrado despegar políticamente. Aun cuando es gobierno en dos importantes estados como son Jalisco y Nuevo León, en la elección del pasado 5 de junio en seis estados del país, a MC no le fue nada bien. Estrategia e inteligencia tendrán que aplicarse para que verdaderamente se meta a la pelea en las elecciones del 2024. Que se ven lejanas, pero ya el presidente López Obrador y su partido oficial, Morena, ya están inmerso en su propia campaña. Si Morena logró ganar desde el 2018 elecciones federales, estatales y municipales bajo la sombra de López Obrador. Hoy, de todos aquellos que militan en otros partidos políticos, el apellido Colosio pudiera, por lo menos, meterse a la pelea. Ni los Alitos, ni los Anayas, tienen el peso que representa para los mexicanos el nombre de Luis Donaldo Colosio. Aquí sí, muy posiblemente, ¡hay tiro!

El líder y fundador del Partido Sinaloense se muestra cuidadoso. Porque ha decidido continuar su carrera política, a pesar de los “golpes” que ha recibido de sus otrora aliados de Morena y del propio gobernador Rubén Rocha Moya. No quiere, al menos por el momento, colocarse como adversario de Morena. Y menos del gobernador. Por ello, condesciende con Rocha Moya, en tomarse la foto juntos, en desayunar públicamente y acceder a imposiciones disfrazadas de designaciones desde el Congreso del Estado en el caso Culiacán. Cuen al parecer ya trazó su nuevo rumbo. No peleó con el gobernador. Fortaleció internamente el PAS. Teje alianza nacional. Y se pone como meta buscar la alcaldía de Mazatlán para el 2024. Muchos dirán que bajó la mira a sus aspiraciones. Lo cierto es que mientras Rocha Moya sea el gobernador, ninguna oportunidad tendrá en convertirse en candidato al Senado para la elección del 2024. Y si en cambio le pudiera alcanzar para la alcaldía. Y ya puso la mira en Mazatlán.

Contra Estrada Ferreiro todo el aparato de gobierno en Sinaloa operó. En tiempo récord lo sacaron. Pero en el asesinato de Luis Enrique Ramírez, solo en promesas ha quedado.