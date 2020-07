Comentarios pertinentes

En estos momentos estamos los mexicanos presenciando y sobrellevando dos acontecimientos preocupantes, que son: la presencia del famoso coronavirus y la presencia simultánea del también famoso virus, dizque político, López Obrador.

Ambos tienen algo de inesperado y mucho de indeseables, porque el primero no tiene cerebro y el segundo no lo sabe usar, pues suponiéndose que es mexicano parece que no lo es, ya que sus actos y palabras siguen la pauta establecida de la política traicionera extranjerizante impuesta por el liberalismo masónico manejado desde Estados Unidos desde el siglo XIX, por medio de la legión de tontos que orgullosamente se han declarado primero “reformadores” y después “revolucionarios”, y a veces hasta alardeaban de ser “jacobinos” intransigentes.

López Obrador es, en algunos aspectos, el reflejo de sus antecesores, en que se parece mucho a Benito Juárez (lo cual lo enorgullece), a Venustiano Carranza, a Plutarco Elías Calles, a Álvaro Obregón y demás congéneres, que con su estupidez dieron lugar al PRI, al PRD y otros partiduchos ridículos, onerosos, hipócritas e indeseables como el tal “Morena”, que delata la carcoma que roe las entrañas de López Obrador, anhelante de la gloria de todo gran “fundador” y la de “reformador”.

“Morena” y la “Cuarta Transformación” tienen por objeto brindarle esos privilegios, porque aspira, el pobre diablo, a figurar en la Historia, a llenar nuestra geografía con su nombre, sus retratos y sus monumentos, además de las letras de oro en el recinto de la Cámara de Diputados.

La megalomanía es una enfermedad mental típica de los políticos, aunque no todos con la misma virulencia.