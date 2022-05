Comerciantes de la Magón no ven reciprocidad

audima

¿Dónde paran los pesos? Es la pregunta que se hacen los comerciantes de ropa usada, comida y otros artículos que se instalan en la plazuela de la colonia Ricardo Flores Magón, donde tres veces a la semana hay vendimia. Por un reducido espacio pagan 20 pesos; otros ya cuentan con permiso y el pago lo hacen de manera anual. Son decenas de vendedores que acuden martes, jueves y domingo a ofertar artículos que ya no necesitan en casa o que tiene como empleo esta actividad comercial. Todos contribuyen al Municipio pagando el permiso, sin embargo, ven que no hay reciprocidad por parte de la autoridad que encabeza el “Químico” Benítez, pues la zona carece de baños, la iluminación es deficiente y lo que hay de piso de concreto está desgastado y fracturado. Muchos tienen que andar entre la tierra y el polvo por necesidad, mientras la autoridad se embolsa el dinero, que dicho sea de paso, no es cualquier cosa.

Que sí hay tranquilidad. El alcalde de Concordia, Raúl Díaz Bernal, asegura que en su municipio, la seguridad es garantía. Díaz Bernal presumió que se tuvo buena afluencia de turismo en las pasadas vacaciones de Semana Santa. El presidente comentó que él se mueve con toda la tranquilidad sin escolta, pues tiene confianza de que su comunidad está en paz. Aunque Raúl Díaz dice que no hay ningún problema, los mismos concordenses comentan que por todas las comunidades se pueden observar camionetas con sujetos armados que entran y salen a cualquier hora del día. Incluso, también se pasean en la cabecera. Aunque hasta ayer no representaban un riesgo de inseguridad, no dejan de sentirse intranquilos, pues no sería la primera vez que en Concordia se registren hechos violentos. El ejemplo son comunidades de la sierra que quedaron abandonadas.

Otras prioridades. Mientras el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, se la pasa de viaje, en festejos y hasta regalando un auto y motocicletas hoy por el Día de las Madres, hay calles destrozadas en la ciudad, como la avenida Insurgentes, que parece que fue bombardeada, de tanto bache que presenta, se quejan los vecinos y comercios que se ubican en la colonia Juárez. Le piden al “Químico” que cumpla con las promesas que hizo desde la primera campaña, que se suba a la camioneta que pagó el pueblo y recorra esta vialidad para que vea las condiciones en que está.

Festejo en mira. Ayer fue el Día Internacional de la Cruz Roja, celebración que fue recordada por las diversas delegaciones que tiene la benemérita institución en el país. A casi un mes del festejo del Día del Socorrista, el próximo 24 de junio, el organismo altruista se prepara para el regreso de eventos, que desde hace dos años fueron suspendidos por la contingencia sanitaria del Covid-19. Para este año se ha confirmado la misa que cada año se oficia en honor de los socorristas del organismo. Aunque no se descarta un posible festejo para los paramédicos, que también había sido anulado para evitar contagios de coronavirus.