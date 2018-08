Comerciantes ponen su changarro en la calle

Urge que el jefe de Inspección y Vigilancia del Ayunta-miento de Culiacán, Saúl Piña, se eche una vuelta por el bulevar Las Torres, donde decenas de negocios están siendo instalados en plena vía pública, eliminando un carril de está viabilidad, en especial una mueblería que tiene sillones y comedores en plena calle. La molestia ya está incrementado en vecinos de Bugambilias, Terranova y La Estancia, quienes diariamente transitan por ahí. Por ello, urgen inspectores que hagan su chamba y sancionen a aquellos que estén instalados de manera irregular. Interesados, favor de comunicarse al teléfono (667) 758 07 00.> Pa’ que se acuerdenLa Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte (Japaf) necesita con urgencia un robot que tenga un chip con una agenda bien ‘perrona’ pa’ que le vaya recordando a los ‘chalanes’ de los líos que se tienen en fugas de agua y taponamientos de drenaje en la comarca. Para que no pase como en el ejido 2 de Abril, donde tienen un mes pidiendo ayuda a gritos por el cochinero de las aguas ne-gras y nomás no se arriman a solucionar el lío. Si alguien sabe cómo conseguir el robot, échele el ‘fonazo’ a Jesús María Vega Astorga, ‘chaca’ de la Japaf, al (698) 893 03 48, pa’ que se arranque a comprarlo.La dirección de Obras y Servicios Públicos en Guasave es-tá en busca de un paraguas amplio, de material muy re-sistente y de preferencia de color negro, esto para ver si así les deja de llover sobre mojado, pues a parte del montón de calles que quedaron inundadas con la lluvia y en donde tuvieron que intervenir con la motobomba, se for-mó otro socavón más en San Joachín. Pero como no hay lana pa’ invertirle, tuvieron que dejarlo abierto y colocar señalamientos de advertencia. Si tienes el artículo, échale la llamada al bueno de la dirección, Francisco Miguel Retamoza, al teléfono (687) 871 87 09.Se busca raza que se dedique a la crianza de vacas y no tenga lana pa’ comprarles el alimento, pa’ que se las lleve al parque Alameda, en la cabecera municipal de Mocori-to, pues con tanta lluvia que ha caído el monte, el pasto crece y crece, por lo que apenas un buen hato de vacas le podría dar pelea. Si te interesa la oferta, márcale al ‘dire’ de Obras Públicas, Víctor Parra, al (673) 735 02 92.Cansados por los robos y por la inseguridad en la que vi-ven, los habitantes de Hacienda de los Pinos, en el fraccionamiento Hacienda del Seminario, en Mazatlán, se manifestaron en el acceso al sector para exigir a la autoridad mayor vigilancia e iluminación en la zona. Los quejosos dicen que hace un mes interpusieron la queja, pero no les han resuelto, por lo que no dudan en reunirse con el secretario de Seguridad Pública, Joel Ernesto Soto, para pedirle que mande a sus elementos a dar la vuelta por aquellos lados. Si lo ven, díganle que lo están buscando, o márquele al (669) 984 10 87.