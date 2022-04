Comida para todos sin dañar el planeta, ¿Se puede? 

audima

Hace unas semanas en el marco de un foro de negocios para la alimentación y la agricultura, llamó mi atención que una expositora procedente de Vietnam mencionaba que en los próximos años su país tiene como meta elevar la producción de aguacate y competir directamente con México por el liderato mundial en la exportación de dicha fruta. Nuestro país es una referencia internacional en materia de gastronomía y producción de alimentos y en un mundo globalizado estos rubros son asumidos como una competencia, además en un foro de negocios es la naturaleza, buscar estrategias que generen ganancias económicas, sin embargo permítanme en esta ocasión abordar el tema desde un enfoque distinto.

No es necesario mencionar la importancia que tiene la alimentación en el desarrollo de los seres humanos y las comunidades, es obvio, lo que resulta indigno en pleno siglo 21 es que existan en el mundo millones de familias con escases de productos de canasta básica, aun mas indigno es la cantidad de alimentos que se desperdician, lo que evidencia que no necesariamente es un asunto de producción si no de distribución, les daré unos datos; se estima que a nivel global el 17% de los alimentos se echan a perder, esto significa mas de 930 millones de toneladas de alimento que se tira a la basura cada año, para que lo visualicen, si se pusieran en contenedores seria una fila que le daría 8 vueltas al planeta tierra.

Cuando hablamos de desperdicio lo primero que viene a nuestra mente es que los países adinerados y las grandes industrias son los culpables, permítanme sorprenderlos, según datos de la ONU, países como Holanda y Bélgica tienen una media de desperdicio de 50 kg por habitante y estados unidos de 59 kg, mientras que países como México y Nigeria desperdician 90 y 189 kg de alimento por persona al año respectivamente. Pensaran que estos datos no son acertados pues en nuestro país hay muchas familias con carencias alimenticias y es justo ahí donde radica el problema, estas cifras son promediadas, lo que evidencia que existe un gran numero de familias comprando mas de lo que consumen y muchas otras sin poder cubrir su canasta básica, lo que me lleva a la razón de por que escribir sobre este tema; cuando usted compra mas de lo que va a consumir esta creando un efecto de incremento de demanda lo que eleva los precios de los productos, afectando directamente a las familias con menores ingresos pero además incentiva que los productores adopten tendencias hacia determinados productos lo que genera un impacto ambiental fuerte por el consumo desmedido de agua, uso de fertilizantes y tala de arboles para mayor superficie de cultivo.

El llamado es hacia el consumo responsable de alimentos, el consumo local para el apoyo de pequeños productores y la diversificación de productos, pues al ampliar su espectro de consumo contribuimos a evitar tendencias especulativas de los mercados que suelen afectar a los mas pobres y dañar el medio ambiente, pensarán que desde su hogar no pueden cambiar el mundo, permítame contradecirlos, mas del 60% del desperdicio de alimento proviene de los hogares y no de las grandes industrias. Es esta practica desde mi perspectiva muy fortuita pues al cuidar su bolsillo cuida también el de quien mas lo necesita.