Comienza hoy lo mejor del torneo mexicano

Si los títulos se definieran por los números, por el buen trabajo que se realizó en la cancha a lo largo del calendario regular, no dudaríamos en darle la corona del presente torneo de la Liga MX a los Diablos Rojos del Toluca.Sin embargo, en nuestro futbol casero, el sistema de competencia se diseñó para darle oportunidad de ser campeón hasta el equipo más irregular y esto ya se ha hecho realidad en anteriores ocasiones, por lo que el Toluca si quiere ser el líder campeón deberá demostrarlo en la cancha al iniciar esta noche su serie semifinal frente a los Xolos de Tijuana.En la ronda anterior, los fronterizos salieron como supuestas víctimas de los Rayados del Monterrey, pero con base a un juego muy inteligente y efectivo, dejaron fuera a los norteños y en su propio estadio.Los Diablos Rojos sufrieron en los minutos de compensación para eliminar a Morelia que en una brava reacción consiguieron alcanzar la igualada de 2-2, pero los goles de visita que consiguieron los Luciferes y su mejor posición en la tabla les dio su pase.Hay que ver cómo se portan los Diablos Rojos esta noche como visitantes en el estadio Caliente y luego el domingo en su casa si pueden redondear la faena.En la otra llave, las Águilas del América, el club más odiado de México, se enfrenta a Santos Laguna en el estadio Territorio Modelo y según los conocedores el once que dirige Miguel Herrera es marcado ligero favorito.De ninguna manera vamos a descartar a los Guerreros que en su serie frente a Tigres hicieron valer a carta cabal su apodo para conseguir de manera viril su boleto.Ya muy aparte de los que salgan ganadores, porque en lo particular no le vamos a ninguno de los cuatro, sí deseamos que como aficionados, nos brinden un buen espectáculo deportivo, que los protagonistas se brinden en la cancha y justifiquen los miles de pesos que ganan por practicar esta disciplina.Así calificó Luis “Raveli” Buelna el entrenador del equipo de futbol de la UAS, la medalla de bronce que lograron sus pupilos en la Universiada Nacional al vencer a Nayarit 2-0 , ya que es la primera presea que han podido consumar desde que se instaló hace 22 años el nuevo formato de este evento. Esta noticia la recibimos con sorpresa, debido a que nuestra alma mater cuenta con un enorme potencial en el soccer, pero curiosamente a nivel universitario no se había podido ganar medalla . Bien por los muchachos que lograron ese bronce y amenazan con ganar el oro en la siguiente edición.Es el que le mandamos con toda sinceridad al Chino Moraila, quien jugó en la Liga de la Careada de los Jueves con el equipo de Juan Rivera, pero tuvo que retirarse de las canchas, debido a que sufrió fractura de cadera y se encuentra en etapa de rehabilitación.