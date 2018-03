Comienza la verdadera campaña

A partir de esta semana comenzarán las campañas electorales de verdad. Hasta ahora habíamos tenido aproximaciones, una campaña un poco vergonzante de serlo por las disposiciones legales de un calendario electoral absurdo, pero desde esta semana habrá ya candidatos registrados, listas de aspirantes al Senado y la Cámara de Diputados, se sabrá qué independientes estarán o no en la boleta y podremos, ahora sí, hacer escenarios mucho más reales de cara al primero de julio.Analizando las listas de los partidos y coaliciones al Congreso podemos ver cómo se están construyendo los centros de poder del próximo sexenio, más allá, incluso de quién gane las elecciones presidenciales. Las listas del PRI confirman la presencia y el peso del exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, que se asegura que será el coordinador de los senadores priistas tras ser ya el coordinador de sus campañas, y el que tendrá la todavía secretaria general, Claudia Ruiz Massieu. Hay priistas tradicionales, están los representantes de los sectores partidarios y entre la gente más cercana a José Antonio Meade está Vanesa Rubio. El cetemista Carlos Aceves del Olmo ocupa una posición privilegiada pero lo destacado es que su suplente es él, hasta la semana pasada, secretario de Agricultura y exgobernador de Querétaro, José Calzada, quien podría ser el presidente nacional del PRI, se dice, en lugar de Enrique Ochoa, que a su vez encabeza la lista de los candidatos plurinominales a la Cámara de Diputados en la primera circunscripción, en la que está su estado natal, Michoacán.En Morena no ha habido cambios. Ahí permanecen Napoleón Gómez Urrutia y Nestora Salgado. Dicen que Napoleón aportó diez millones de dólares a Morena para garantizar su registro. Puede ser, porque no se explica la insistencia de mantener un personaje con tantos negativos en los primeros lugares de la lista de Morena. Allí está también Ricardo Monreal, otro personaje clave después de los comicios, reconstruyendo su relación con Andrés Manuel. Y entre los plurinominales para diputados en la CDMX, Gabriela Cuevas y Porfirio Muñoz Ledo (que en su larga carrera ha recorrido casi todos los partidos políticos de México).Más allá de eso, el domingo, durante la celebración de un nuevo aniversario de la expropiación petrolera, López Obrador le dio la razón a Paco Taibo: revisará la reforma energética si llega a la Presidencia, pedirá que se paralicen las licitaciones y contratos en cuanto gane las elecciones, dice, para parar “la privatización petrolera”.En la lista del Partido Encuentro Social, el primer lugar para el Senado será para una mujer independiente, nuestra amiga y colega Adriana Sarur. Y en las del PAN se confirma a Miguel Ángel Mancera, quien quiere ser en la campaña el centro de referencia del gobierno de coalición, una propuesta de largo alcance del jefe de gobierno.Mientras tanto, ni Armando Ríos Piter ni Jaime Rodríguez El Bronco estarán en la boleta presidencial. Si nos atenemos a lo que dice el INE, ambos tuvieron decenas de miles de firmas falsas y no alcanzarán la candidatura. Margarita Zavala sí estará en la boleta porque ha cumplido con todos los requisitos. Tanto Armando como El Bronco están presionando por la revisión de sus casos. Si sus firmas son legítimas deben estar en la boleta, si no lo son no pueden ser candidatos por más que ahora algunos digan que no hay que ser estrictos con las normas legales.El escenario para el primero de julio comienza a dibujarse. Pero también el de los personajes influyentes del próximo sexenio. 