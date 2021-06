Comienzan los deslindes de Morena con el PAS; “El Químico” ya lo dijo

Comienzan los deslindes. En Mazatlán, el alcalde electo ya pintó su raya. Ayer adelantó que “no contratará a nadie del Partido Sinaloense (PAS)”. Que no tiene ningún compromiso con el PAS y que únicamente fue lo de la alianza. Desde hace dos años y medio, cuando el alcalde morenista Luis Guillermo Benítez asumió por primera ocasión la administración en Mazatlán, dejó en claro con sus decisiones y actitud que gente emanada de la UAS no tendría cabida en su gobierno. Y lo cumplió. Hoy no es diferente, a pesar de que fue el PAS, y su líder, Melesio Cuen, el que lo postuló. Habrá que darle seguimiento al resto de las administraciones morenistas que llegaron a las presidencias municipales si les darán cobijo a las gentes que provienen del PAS. Tal vez crean que con las diputaciones que se acreditan al PAS sea suficiente. Y también habría que esperar lo que decidirá el próximo gobernador Rubén Rocha Moya, sobre qué hacer con las gentes del PAS. Si solo fue “amor de temporada electoral”. Ya Melesio Cuen adelantó hace unos días que el proyecto Morena-PAS no fue de una elección, sino para corto, mediano y largo plazo.

Leer más: Baja su coalición, sube la opositora

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

¿Y qué esperaban? Hubo un momento en que se puso en duda la posibilidad de que se le diera el triunfo a Gerardo Vargas Landeros como próximo alcalde de Ahome. Pero las cosas se definieron con el sello de estas elecciones. De nada valieron las graves irregularidades que se presentaron en el proceso electoral que vivió Ahome. Porque fue precisamente ahí donde pareciera que se agravaron los conflictos que dejaron su sello imborrable de la intervención que abierta e impunemente tuvieron los grupos del poder fáctico que viene con todo a Sinaloa. Ayer se informó que Vargas Landeros será el próximo alcalde. Y no se le puede acusar de que llegó en forma diferente a los demás de Morena.

Más obras. El gobernador Quirino Ordaz Coppel encabezó ayer en Mazatlán dos “banderazos” de obras de pavimentación que involucran por lo menos una inversión de 145 millones de pesos. Será la pavimentación de la avenida Gabriel Leyva, que es el primer contacto que tienen quienes arriban a Mazatlán por carretera al sur. Pero además beneficiará a un gran número de vecinos de colonias populares aledañas a esa importante avenida. La otra fue la de la avenida Rodolfo T. Loaiza, que atraviesa el “corazón” de la zona dorada y que sería la única área que faltaba para concluir el cambio de rostro de la zona turística de Mazatlán.

Por cierto. Ordaz Coppel aseguró que se encuentran listos para que se celebre el proceso de transición con el equipo que nombre para tal efecto el próximo gobernador. De todo esto sabe muy bien Quirino, pues a él le correspondió participar en la transición que se dio a la salida del exgobernador Jesús Aguilar Padilla y la llegada del exgobernador Mario López Valdez.

Leer más: ¡Nuevo León: La IP fue domesticada!

Se pasan de austeros. En Conapesca pareciera que hay una austeridad mal entendida. Su titular, promotor deportivo y parte del equipo de guaruras del Presidente ordenó cancelar el aire acondicionado en prácticamente todo el edificio de Conapesca. Claro está que don Octavio Almada, titular de Conapesca, sí cuenta con aire acondicionado en sus oficinas. Únicamente el piso donde despacha mantiene operando el aire acondicionado, aunque otros jefes de áreas también hacen lo mismo. ¿Y los empleados? Pues que laboren a baño María, porque no hay dinero para pagar el consumo de aires acondicionados. De esta forma se entiende, y mal, lo que llaman la austeridad republicana.

Síguenos en