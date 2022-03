Comienzan los exámenes (terror)

audima

Hola, espero que estes bien, ¡no entiendo en que momento ha pasado todo un parcial.

Empieza una semana de exámenes otra vez sube el nivel de estrés y ansiedad, me abre preparado lo suficiente, será que seré sobresaliente de nuevo, el miedo siempre se apodera de nuestras mentes y es normal, lo que quiero decirte es que no solo tenemos que quedarnos con el miedo si no que tenemos que salir de ese miedo para poder sobresalir, estudiar lo que puedas recordar que si sigues luchando es por que eres competitivo y que sobre todo tienes la capacidad.

Nunca dudes de ti y por mas que falles sigue intentándolo, es mas fracasado el que nunca intenta nada que el valiente que siempre se arriesga, aunque tengas tantas fallas en algún momento deberás obtener tu premio, pero también lo que más te dará tantos riesgos que tomes es la experiencia que tomaras para las siguientes batallas que tengas, pero nunca te rindas, duro y a la cabeza.

Tú puedes solo confía en ti.