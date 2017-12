Comienzan mal la temporada

Como nunca se había visto, en la presa Eustaquio Buelna los pescadores iniciaron con un mal panorama sus actividades tras el levantamiento de la veda, pues en comparación al año pasado, solo pudieron sacar menos del 10 por ciento, lo que representa apenas lo justo para cubrir la demanda local, mientras que para enviar al mercado de Jalisco, por el momento no habrá producto. Ante esto, los pescadores de las cooperativas se encuentran preocupados, pero de cualquier manera, mantienen la esperanza de que la pesca repunte en los próximos días, ya que ayer fue apenas el primero. Asimismo, con la siembra de alevines que recientemente se llevó a cabo, esperan que estos estén listos para la temporada de Pascua, mientras que el producto que desde ayer están capturando, es lo que quedó en las aguas desde antes de la veda. Aunque esperan que las ventas se equilibren en unos días, no dejan de sentir una gran preocupación, ya que no alcanzan a cubrir lo invertido para realizar su trabajo y aún están por ver los precios para sus productos, ya que primero requieren hacer un balance de la producción, mientras tanto, tienen que continuar con su trabajo.