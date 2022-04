Comisión de Ahome causa recelos y envidia de quienes no fueron a Londres, Inglaterra

audima

A la defensiva. Los opositores al gobierno del alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, intentan aprovechar el viaje de la comisión de los funcionarios y regidores a Londres, Inglaterra, para criticarlos. Uno le entró por el lado que le estaba costando a la comuna un millón de pesos ese viaje, lo que Vargas Landeros desmintió con que los gastos los pagaba la empresa a quien Cabildo le otorgó la concesión de la basura en lugar de OP Ecología. Desmontado ese señalamiento, ahora les sacan que la comisión al Reino Unido sale sobrando porque la concesión de la basura ya se le otorgó a la empresa cuando lo primero que deberían de haber hecho era investigarla. Sin embargo, Vargas Landeros tiene más salidas que un cerco viejo. A eso el alcalde responde que si bien es cierto ya se aprobó la concesión a la empresa, no se ha firmado el contrato. Y mientras esto último no ocurra, ellos van a checar hasta el último detalle de la empresa y su funcionamiento para llegar o no a la firma.

Revire. La comisión de funcionarios y regidores que fueron a Inglaterra parece que provocó recelos, incluso envidias, sobre todo entre algunos de los regidores que no fueron seleccionados para ese viaje. Se habla que Vargas Landeros seleccionó a la comisión bajo el criterio del nivel de confianza y lealtad que le profesan. Se calcula que los funcionarios y regidores, encabezados por el secretario Genaro García Castro, regresen el sábado, pero será hasta el lunes cuando ofrezcan un informe detallado de lo que vieron allá. No van dioquis. El objetivo es destartalar el discurso del presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox, que jura y perjura que la empresa no es inglesa. Solo es cuestión de esperar.

Sin apoyo. Es increíble que a los maestros de la escuela preparatoria Felipe Bachomo, en Charay, El Fuerte, se le esté regateando los apoyos económicos por parte de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa. Ante eso, los profesores, apoyados por los alumnos, bloquearon parcialmente la carretera Los Mochis-El Fuerte. Los maestros reciben 5 mil pesos de apoyo porque no tienen un salario ni alguna prestación. O sea, lo hacen por amor al arte, pero no tiene perdón de Dios que el gobierno de la 4T no les dé el apoyo que tienen.

Otra vez. Los que volvieron a sacar los tambores de guerra fueron los maestros y trabajadores sindicalizados del Conalep en Los Mochis. Pararon labores como en todos los planteles del estado porque no se les restituyen los salarios que tenían antes de llegar como director general de la institución Wilfrido Véliz, ni las prestaciones. En realidad, es una continuación del movimiento que empezaron, que habían interrumpido porque entraron a negociación. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo porque el gobernador Rubén Rocha Moya refrendó que se les puede dar 10 millones de pesos en lugar de los 19 millones de pesos que requieren para satisfacer sus demandas. Por lo pronto, los alumnos pierden clases ahora que regresaron de la pandemia.

Indignación. Los priistas de El Fuerte están que no los calienta ni el sol al enterarse del entreguismo del exsíndico procurador Luis Alberto Lugo y César Cortez, exjefe de Servicios Médicos en San Blas, al alcalde morenista Gildardo Leyva. Ambos tienen el sello de Maribel Vega Quintero y de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla.

Lo menos que afirmaron los priistas es que Lugo Gaxiola y Cortez llevan línea de Maribel, quien, dicen, ha señalado en repetidas ocasiones que si la exalcaldesa Nubia Ramos continúa en el PRI, ella renunciará para irse a Morena porque ‘no cabemos las dos en el mismo partido’. En ese sentido, Lugo y Cortez serían su avanzada.