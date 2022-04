Comisión de Ahome viaja a Inglaterra para supervisar instalaciones de empresa RCR

audima

La decisión. Sin decir agua va, un grupo de funcionarios y regidores de Ahome viajó a Inglaterra para conocer las instalaciones y funcionamiento de la planta de la empresa RCR, a quien Cabildo le otorgó la concesión para la recolección de la basura en sustitución de OP Ecología. Algunos ya vieron la jugada: no tardan en mandar fotos cuando andan en la empresa para acreditar que sí está instalada en Inglaterra, contrario a lo que ha sostenido el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox. Ni es su vida se imaginaban que conocerían el Reino Unido en estas condiciones el secretario del Ayuntamiento, Genaro García Castro; la síndica procuradora Cecilia Hernández; el director de Servicios Públicos, Feliciano García; el titular del Órgano Interno de Control, Fausto Rubén Ibarra Celis, y los regidores Marisol Morales, Judith Luna y Antonio Menéndez. Van a regresar el sábado soñados.

Sin costo. El que pretende hacer ruido por el viaje de los funcionarios y regidores a Inglaterra fue el activista Paúl Velázquez, declarado opositor al gobierno del alcalde Gerardo Vargas Landeros, al que le agarró más “tirria” porque él también quería ser candidato de Morena en las pasadas elecciones. El punto débil que explota es que esa comitiva le cuesta al Ayuntamiento un millón de pesos, información que no reveló de dónde la obtuvo. Sin embargo, Vargas Landeros para él también tiene: que el viaje de los funcionarios y regidores no le cuesta nada a la comuna porque todo lo está sufragando la empresa RCR. El alcalde dijo que él era uno de los invitados, pero que no se lo permitió la agenda. Pero es como si hubiera ido con los que van. Son puros de su gente. Algunos señalan que faltó en la comitiva el regidor Carlos Roberto Valle Saracho, a quien le encanta presumir lo que hace en las redes sociales. Y como tiene pleito casado con Polo Palafox daba el perfil para el objetivo. A la otra, pues.

Los aceleres. Si antes de asumir la responsabilidad había mostrado su perfil al encabezar gestiones para resolver los problemas, haciendo a un lado al síndico en funciones, Karina Valdez terminó de hacerlo al tomar posesión como nueva síndica de San Miguel. Dicen que no es por mala intención, pero le gana el protagonismo. Eso fue lo que pasó tras que el alcalde Vargas Landeros le tomó protesta, al igual que a los otros seis nuevos síndicos. Fue la única que no cumplió con las indicaciones que les dio en ese acto Vargas Landeros. El presidente municipal les pidió tomar posesión con prudencia, sin gente, pero dicen que Valdez no hizo caso. Se hizo acompañar por líderes indígenas y más. Los demás síndicos hicieron sus actos con bajo perfil.

Lo mismo. Muchos vieron que está bien que la diputada federal de Morena Ana Ayala Leyva haya abierto una oficina de gestoría en la sindicatura de El Carrizo. Sin embargo, hay quienes le ponen un pero. El cuestionamiento es que la oficina la puso en instalaciones de la Comisión Nacional del Agua. Eso mismo se le criticaba a los líderes cenecistas en la era priista, lo que ahora se le echa en cara a la morenista.

Otro cargo. Quien ya despacha como titular de Recaudación de Rentas en el Valle del Carrizo es Guillermina Cota Armenta, esposa de Leonel Machado, líder de una ala de Morena en esa sindicatura. Se cumplió el pronóstico que se tenía sobre quienes llegarían a los cargos estatales en ese lugar. No se les cayó a ninguno, entre ellos a Eduardo Franco Valenzuela, quien llegó como delegado de Vialidad y Transportes en lugar de Francisco Vázquez Ramírez. Cota Armenta fue la juez de Barandilla en el trienio del exalcalde Guillermo “Billy” Chapman.