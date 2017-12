Comisionados de IFT reciben mañana bases para la 2.5 Ghz, subasta al iniciar 2018 y mínimo 2,100 mdp

* En 2018 Sener 64 bloques de crudo y 29 de aguas profundas en enero; compra de cartera de Invex a Credomatic y no a Scotiabank; Metlife afore más cara en 2018.el esfuerzo que ha realizado esta administración para acrecentar la competencia en telecomunicaciones.Tanto en telefonía como en TV y radio se han abierto nuevos espacios para que se sumen más actores y con ello ampliar el caleidoscopio.Los logros aún son acotados y habrá que insistir para que sean más tangibles.Quizá en telefonía las evidencias de las renovadas condiciones se han hecho más visibles porque la llegada de nuevos competidores como AT&T que dirige Kelly King, junto con otras medidas, motivaron una sensible baja en las tarifas.No es cualquier tema, si se considera que en México hay casi 113 millones de teléfonos celulares.Ahora el reto está en la transmisión de datos, considerándose que más del 60% son “smartphones”.De ahí el esfuerzo de la Red Compartida que se quedó Altán que preside Bernardo Sepúlveda, la Red Troncal en proceso y que empuja Telecomm de Jorge Alberto Juraidini, y licitación de la banda 2.5 Ghz.La idea es ensanchar la infraestructura para que cualquier mexicano acceda al Internet con las bondades que ello implica incluso al descargar videos.Con respecto a la subasta de 120 Mhz que ha preparado el IFT de Gabriel Contreras había la intención de estar listos para antes de fin de año.La meta casi se consigue porque la Unidad de Espectro Radioeléctrico del IFT que lleva Alejandro Navarrete entregará mañana a los comisionados el proyecto de las bases.Ya se concluyó la consulta pública, que en este caso hay que precisar, no requiere a COFEMER de Mario Emilio Gutiérrez, puesto que el IFT tiene un área que de forma interna hace las veces.Hubo puntualizaciones que ya se incorporaron de algunas compañías que podrían ser potenciales postores, como Telcel de Daniel Hajj, AT&T, Movistar que dirige Carlos Morales Paulín, Total Play de Ricardo Salinas, Televisa de Emilio Azcárraga, Altán que dirige Eugenio Galdón, entre otros.Ahora los comisionados deberán revisarlo en enero y discutir las bases para la subasta de la 2.5 Ghz en el primer tramo del 2018.Esta última se dividió en 6 bloques de 20 Mhz: 4 del tipo FDP y los otros dos para tecnología TDD.Hay que mencionar que estos 130 Mhz de la banda 2.5 Ghz se liberaron hace tiempo para aprovecharla dadas sus características. Al ubicarse en la parte superior del espectro puede ser muy útil para agilizar la transmisión en ciudades con saturación.En las bases su uso sin embargo quedó abierto para todo el país y ya dependerá de los ganadores el manejo final. También es importante precisar que 10 Mhz quedaron como reserva.Ahora mismo la SHCP que comanda José Antonio González Anaya deberá autorizar el valor mínimo de referencia por bloque que andaría en 350 millones de pesos. Esto significa que la subasta representaría al menos unos 2 mil 100 millones de pesos.Este año América Móvil de Carlos Slim Helú compró 60 Mhz de la banda 2.5 Ghz a MVS de Joaquín Vargas, verdadero estímulo para el resto de los posibles interesados, entre ellos las telefónicas.* * *petróleo no hay intención de bajar la guardia para cristalizar los frutos de la reforma energética. Para 2018 la Sener que comanda Pedro Joaquín Coldwell prevé licitar más bloques de los que en promedio se han manejado desde que se inició. En total serán 64 áreas contractuales, y de éstas 29 serán de aguas profundas para el 31 de enero. Luego para finales de marzo seguirán otras 35 en aguas someras. En materia de inversión la cifra es relevante. Sólo estas últimas implican unos 800 millones de dólares por bloque. A la fecha van 7 licitaciones de las rondas 1 y 2 con un 74% de éxito de adjudicación. Ya se forjó un mercado de hidrocarburos privado en el que participan 67 compañías: 34 extranjeras y 33 mexicanas.* * *la capitalización por 3 mil millones de pesos que concluyó Invex que lleva Juan Guichard Michel para su vehículo de infraestructura, con la participación del Fondo de Fondos de Nafín a cargo de Felipe Vilá, que aportó el 75%. El resto lo socios de esa firma financiera orientada a asesorar a empresas medio grandes y medianas. Le platicaba del avance de su área de tarjetas. Sin embargo hay que precisar que la última compra de cartera fue con Credomatic, firma sudamericana a cargo de Rodolfo Tabach. Esta operación se pactó el 16 de diciembre y fue por activos con un valor de mil 130 millones de pesos. Nada tiene que ver Scotiabank de Enrique Zorrilla. La confusión se generó porque tras esa última adquisición el negocio de tarjetas de Invex ya tiene un tamaño de 4 mil 738 millones de pesos, muy cerca de Scotiabank que está en 5 mil 100 millones de pesos. Mil disculpas.* * *adelanté, este año fue más bajo en el ajuste de comisiones para las afores. Conforme a lo aprobado por CONSAR de Carlos Ramírez Fuentes, del total 7 ajustaron una décima de punto y 4 dos décimas. Pensionissste a cargo de Rodolfo Campos se mantuvo como la más barata al pasar de 0.86% al 0.85%. Le sigue Inbursa que lleva José Ignacio Jiménez que ajustó de 0.98% a 0.97% y luego Banamex que quedó en 0.98% y XXI Banorte en 0.99%. La más cara es Metlife con 1.09%. Esta ya fue adquirida por Afore Principal que dirige Enrique Giménez.