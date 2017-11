Comité electoral de CONCAMIN el jueves 7, nominados este mismo año y Alpizar con derecho a competir

SERA EL PROXIMO jueves 7 de diciembre cuando se realicen en CONCAMIN diversos actos corporativos, entre ellos una asamblea extraordinaria y el consejo directivo. También se aprovechará para la comida de fin de año.

Para los efectos del proceso electoral de esa confederación, cuyos jaloneos ya se dejaron sentir, será en el consejo directivo en donde se conformará el comité de elección, órgano encargado de vigilar que la sucesión del tapatío Manuel Herrera Vega se ajuste conforme a los estatutos.

Justo la consigna del propio presidente del organismo integrante del CCE que preside Juan Pablo Castañón, es lograr absoluta transparencia para evitar que se repita lo sucedido en CONCANACO.

En una etapa política como la que enfrentará México, lo peor que podría suceder a la IP es la división de sus organismos.

El comité de elección deberá estar conformado por dos industriales de prestigio, dos ex presidentes de CONCAMIN y la cabeza jurídica del organismo, en este caso Manuel Reguera. En breve se tendrá ya a todos los integrantes.

Ya listo el órgano electoral, se abrirá un plazo de 15 días para que las cámaras formulen las propuestas de los distintos candidatos.

Será en enero y febrero cuando se realicen los sondeos para la votación de las 65 cámaras que tienen derecho a voto y para marzo antes de la asamblea deberá tenerse al nuevo presidente.

Aún no se descarta que pueda haber un candidato de unidad, si es que alguno de los aspirantes supera de forma inapelable a los otros.

Más allá del ruido, se cree que el ambiente es favorable y que no hay señales para una ruptura. Herrera en efecto ha recibido algunas voces de inconformidad de ex presidentes respecto a la posible participación de Rodrigo Alpizar, ex presidente de CANACINTRA, sin embargo vale aclarar que no hay una carta como tal.

Para muchos CONCAMIN debe diferenciarse de CANACINTRA que preside Enrique Guillén, pero ésta es parte también de CONCAMIN. En ese sentido si nominan a Alpizar Vallejo no puede haber objeción alguna para su participación, pese a las reticencias de algunos ex presidentes.

Aunque fue ya hace mucho, José Cruz y Celis que en 1942 fue presidente de CANACINTRA, luego ocupó la estafeta de CONCAMIN en lapso 1943-1944.

El ex presidente de CANACINTRA cuenta con sus simpatías al interior de CONCAMIN, como también las tiene Gustavo Arballo del rubro de la construcción y quien por cierto ha realizado un excelente papel en CMIC.

Para otros grupos consultados Francisco Cervantes de la Cámara Arenera del Edomex sería el que mayores simpatías podría levantar y tampoco se descarta a Sergio López de la Cerda del rubro del vestido y actual secretario de dicha confederación.

Por lo que hace a Moisés Kalach, cabeza del “cuarto de junto”, da la impresión de que hoy su foco está en la negociación del TLCAN.

Se apuesta que en la recta final pudiera quedar una tercia y habrá que ver si de estos se desprende un candidato de unidad, aunque se ve cuesta arriba. Como quiera el banderazo de salida está próximo.

LE ADELANTABA QUE la negociación para fijar las comisiones de las afores para 2018 está en curso. Conforme a sondeos, parece que el grueso de las firmas ligadas a la AMAFORE a cargo de Carlos Noriega Curtis ya presentó sus ofertas a CONSAR de Carlos Ramírez Fuentes, aunque ahora mismo hay negociaciones con todas ellas. De hecho habrá más espacio, puesto que la junta de gobierno para la ponderación final se realizará el 14 o 15 de diciembre. Se reprogramó en el contexto de los cambios que hubo en la SHCP con la llegada de José Antonio González Anaya en relevo de José Antonio Meade.

RESULTA QUE ENRIQUE Bojórquez Valenzuela acaba de ser reelecto para presidir por otros dos años la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE) que da cabida a 40 firmas especialistas en Pymes, agro, automotriz, inmobiliario, préstamos personales e incluso Fintech. La extensión, un espaldarazo a lo que ha sido la labor de este financiero en los últimos 3 años. Además se busca dar continuidad a su quehacer, máxime las elecciones y la negociación del TLCAN. Hoy los activos de los miembros de AMFE suman 429 mil 413 millones de pesos (mdp), o sea 2.9% del PIB.

PARA CONCLUIR LAS designaciones del sector financiero, sólo falta al presidente Enrique Peña Nieto nombrar al subgobernador de BANXICO que reemplazará a Alejandro Díaz de León. Este último se convertirá mañana en el flamante gobernador. Con 48 años, su llegada digamos que dará oportunidad de empujar un cambio generacional en ese órgano que integran Roberto del Cueto Legaspi, Javier Guzmán Calafell y Manuel Ramos Francia. Obvio habrá que cuidar la madurez del candidato. Una opción que se maneja es la de Miguel Messmacher, subsecretario de Ingresos de SHCP. Claro que habrá que ver si quiere, pues con su ex jefe José Antonio Meade por la presidencia, se le abren otros derroteros en Hacienda si Vanessa Rubio opta por integrarse a la campaña. Otra alternativa que se baraja es la de Lorenza Martínez cabeza del Sistema de Pagos de BANXICO. Es doctora en Economía por MIT. Su caso abriría el camino para terminar con el “club de Toby” en la máxima instancia del banco central. Veremos.