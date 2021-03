Como ‘boca de lobo’ la Loma de Rodriguera

Quienes le hacen un llamado a las autoridades de Culiacán por constantes fallas en el servicio de alumbrado público, son los habitantes de la colonia Loma de Rodriguera, pues ante la falta de luminarias por las calles, indicaron tener presencia constante de grupos vandálicos, por ello le piden al alcalde Jesús Estrada Ferreiro considere la situación y dé una solución colocando más luminarias para transitar de forma segura en las calles del sector popular. Los afectados señalaron que una de las calles más afectadas es la raza de la calle Primera Sur, ya que solo tiene una lámpara que ilumina al tránsito de las personas. Si usted es de la raza afectada por dicho problema, ponga la queja al fon (667) 785 0101.

> ¿Estás sin chamba?

Si anda sin chamba y busca una oportunidad en horarios nocturnos, no lo piense más y jálese a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán. De seguro el titular de la corporación, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, tiene una oportunidad al menos como velador. Y es que no hallan la puerta con los robos en el paseo Olas Altas y Paseo Claussen, donde los vándalos se permiten arrancar partes a los monumentos para venderlos como fierro viejo. Ya son varios los monumentos serruchados y la Policía no puede aprehenderlos. Aquí le dejamos el teléfono por si le interesa: 669 984 1087.

> ¡Atención valientes!

Urge raza con amplia experiencia en cuestión de seguridad para que implementen algunas formas de mantener la inseguridad bajo control, pues la raza del Pueblo Mágico de Mocorito anda con el “Jesús en la boca” del miedo de caminar por la oscuridad y ser sorprendidos por los amantes de lo ajeno. Si usted está interesado de firmar parte del cuerpo policial, favor de comunicarse con el chaca de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Gerardo Cervantes Mendoza, al teléfono: 6737350275 pa que le dé una chancita y tenga más raza cuidando las comunidades aledañas.

> ¿Y el área verde, apá?

Urge checar qué es lo que pasó con la venta de un área verde en el fraccionamiento Bosques del Pedregal, en Los Mochis, porque los vecinos afirman que nunca dieron su anuencia y que si algo les cuadraba del lugar era que en los planos originales de la comarca estaba esa área verde donde podían pasar un rato de relax con sus plebes, no que ahora aparece raza de la Comisión Federal de Electricidad chambeando pa poner una subestación eléctrica, ¡que alguien les explique, dicen! Oiga, haga un campito pa que le eche el fonazo al mero secre del Ayuntamiento, Juan Fierro, al 6688164003 y al chaca de la Inspección y Normatividad Municipal, Arturo Mendívil, al 6688164007 y les digan de algún motivador fregón pa que se pongan las pilas, vean qué pasó aquí y si pueden hacer algo al respecto pos manos a la obra, ¿no cree?

> Con espera

Ahora que lleguen dos nuevos camiones recolectores de basura al Ayuntamiento de Guasave, serán 16 unidades las que se tendrán para prestar el servicio, que dicho sea de paso ha quedado a deber desde que esta administración terminó el contrato con la empresa PASA. En colonias y comunidades se quejan que la atención es mala y que los camiones pasan cuando les da la gana, lo que provoca que se les aglomeren los desechos en sus casas. Sería bueno que marquen al teléfono 8725394, donde el director de Servicios Públicos, Rolando Gálvez Favela, habrá de atender y darle solución a todas esas quejas justificadas.