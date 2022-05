Como bomba cayó lo de la cuota liga

audima

Con haberlos suspendido de sus servicios y puesto a disposición de las instancias correspondientes a los presuntos responsables de las irregularidades cometidas, el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, está capoteando el vendaval de los escándalos en Seguridad Pública, Japama y Salud. Salvo la salida de Juan Manuel Figueroa Fong como subsecretario de Seguridad Pública, Vargas Landeros no tiene contemplado darle las gracias ni al titular de esta corporación, Julio César Romanillo, ni al de la Japama, Raúl Pérez Miranda, ni al de Salud, Luis Pablo Urcisichi. A estos los va a seguir sosteniendo pese a los escándalos de robo y abuso de sus subordinados porque no tienen la culpa de lo que estos hagan. Todos le dan la razón, pero algunos refieren las responsabilidades políticas. Por lo pronto, esto último le cayó a Figueroa Fong y de seguir los mismos escándalos no se va a ir muy lejos para ver caer a Romanillo. Siendo objetivos, dicen, es el que queda más débil. No es para menos: los actos de los policías son muy burdos y, lo peor, muy continuos.

Con la lumbre en los aparejos, Romanillo parece que va a dar un manazo en el escritorio para poner orden en el interior de la corporación tras la llegada de Carlos Rodríguez Ponce como subsecretario. Más que el golpe mediático para ponerse a salvo, algunos señalan que los cambios que ayer anunció deben de ir encaminados a darle estabilidad a la corporación y cuidarle las manos a los mandos y policías.

MUCHOS consideran que Vargas Landeros queda a salvo porque en las denuncias ha actuando y mantenido una posición de castigar a los responsables. Sin embargo, no falta quien vea que le está haciendo falta que sacuda las otras dependencias en donde están los escándalos. Es decir, en Japama y Salud. Ya cuando menos en los mandos medios si es que les va a dar una oportunidad a los titulares, como ocurrió en Seguridad Pública. Pero dicen que sus titulares no se sientan tan seguros porque de haber necesidad de sacrificarlos, Vargas Landeros lo va a hacer. Si alguien sabe de política es él.

Como bomba cayó entre los líderes del sector cenecista de Ahome la solicitud que hizo el gobernador Rubén Rocha Moya al director general del Sates, Óscar Luis López Barraza, de eliminar la “cuota liga” a partir del 1 de junio. Con esto el Gobierno del Estado no va a gravar la producción y no va a mandar los recursos a las organizaciones agrícolas, entre ellas a la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos. A rascárselas con sus propias uñas.

A la que se le vio ayer en el DIF de El Fuerte fue a Laura Ledezma atendiendo a las personas. Con esto se despejan las versiones de que había sido separada de la presidencia de esa dependencia tras abogar por Yendi Ruiz para que no la destituyeran como asesora del alcalde Gildardo Leyva, quien al parecer dio la orden desde Acapulco, Guerrero, en donde se encuentra en el Tianguis Turístico. Al paso que van también van a salir con que Yendi también tiene el puesto de asesora.