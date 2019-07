Como decíamos ayer…

Cuando la pasada tarde sabatina transcurría en un ambiente generosamente alegre y que la homenajeada Eva Luz Armenta de Kuroda estaba celebrando la vida y los 50 años mejor llevados y ¡disfrutados!, hizo su arribo al Centro de Convenciones de HBI el caballeroso Óscar Kuroda acompañado de su hijo, Edraz Isao Kuroda, y del mariachi de los Hermanos Castro, lanzando al aire las notas alegres de Las Mañanitas… Esa sí fue sorpresa para la festejada que no se esperaba el bonito gesto de su esposo e hijo, quienes además en prueba de su gran amor, le hicieron entrega de un hermoso ramo de rosas rojas…

Tanto la cumpleañera como la femenina concurrencia se mostraron muy animadas con las alegres notas de nuestra música folclórica… Empezó ahí el caminar de Óscar, Eva Luz y Edraz Isao, quienes recorrieron de lado a lado el elegante salón, para agradecer la presencia de las damas y en especial las muestras de cariño y los bellos y bien seleccionados obsequios que la homenajeada recibió en esta celebración de sus venturosos y felices cincuenta años de vida…

A su paso se hicieron los brindis con bebidas de naranjita y su toque de tequila añejo, sangrías y mimosas y claro no faltó el paréntesis para las fotos que a su paso se captaron como recuerdo de los felices momentos disfrutados en esta fiesta llena de glamur y exquisitos detalles… En estos momentos retumbó el salón por los aplausos…

La inspiración

Entre los detalles destacados del festejo, seleccionamos el mensaje lleno de ternura y amor que el señor Kuroda dirigió a su esposa, en un paréntesis de la tarde:

“Gracias amor por haber traído a mi angustiada vida algo risueño; por haber realizado en ti mi sueño, porque eres buena, y me quieres y te quiero… Porque te quiero y jamás podría dejar abandonado tu cariño, tu amor, tu celo y tu respeto … Y si existiera un más allá de gloria y condenación, mi volcánica pasión eterna, eterna será… Y si Dios justo, quizá por lo que sirvo y serví, me reserva gloria a mí, yo que jamás he rogado, le rogaré arrodillado que te dé mi gloria a ti…

Fuerte le llegó la inspiración al señor Kuroda quien no sólo logró que su esposa, Eva Luz, pusiera los ojos en blanco, sino que hizo suspirar a la concurrencia femenina…

La fiesta continuó y más tarde se sirvió la merienda: lasaña, ensalada verde y gelatina… De postre variada repostería, sin faltar los exquisitos coricos que personalmente elaboró la mamá de la cumpleañera, que los trajo desde Sinaloa de Leyva. Un auténtico bocado de cardenales… Al final todas se retiraron agradecidas por las atenciones de la familia que no solo fue generosa en atenciones, sino que con su positiva actitud hicieron que todas disfrutaran de unas horas inolvidables...

