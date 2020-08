¿Cómo estás, ya te diste cuenta?

Todos vivimos las cosas de una manera diferente

Hace unos días me cayó el gran veinte del veinte veinte que tal vez Kylie Jenner no estaba tan mal, y este año si es para “realizing stuff”.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Nos dimos cuenta que la salud es de lo más valioso en la vida, nos dimos cuenta que el home office puede ser efectivo, nos dimos cuenta de todo lo que se puede hacer con el tiempo libre, nos dimos cuenta que cuidarnos a nosotros mismos nos ayuda a cuidar a los demás y de lo que yo más me di cuenta es que todos vivimos las cosas de una manera diferente.

Por ejemplo, cuando salí positiva en Covid-19 la pregunta que más me hicieron fue “¿Y a ti cómo te dio?”, y a decir la verdad me dio muy leve. Pero de lo contrario, tuve una amiga que se sintió muy mal, y también hubo alguien más que estuvo hospitalizado, hubo quien fue asintomático, y desgraciadamente hubo alguien más quien ya no vive para contarlo. Aunque la prueba de todos era positiva, todos lo vivimos de manera diferente, y por esto hubo medidas diferentes.

Me di cuenta que así como el covid, todos pasamos por situaciones y emociones de maneras diferentes, y eso está bien. Ya ven, Chadwick Boseman (Black Panther) estaba pasando por más que solo una pandemia, si no también una batalla contra cáncer de colon, y muchos (como yo) no lo sabíamos.

Todo mundo está pasando una batalla la cual puede que no sepamos y puede que esté bien. Así como también está bien no estar bien.

Como cada semana, estaba buscando a mi próxima invitada para mi “chisme” (live) en Instagram. En preparación para la entrevista acordamos en poner de tema “Hablemos de salud mental”, y la razón es porque como dije antes, nadie estaba preparado para una pandemia y un encerrón tan drástico, para muchos este fue un detonante de muchas emociones o hasta de mucha introspección (otra vez, realizing stuff).

El tabú de la ida al psicólogo sentimos ambas que quedó atrás, así que pensamos que la salud mental es tan importante como la física. Así como está de moda ir al gym, lo vintage y los tratamientos de cabello hay que poner de moda cuidar nuestra mente también. Cada quien tendrá su manera y lo que les funcione (como las dietas), pero basta del tabú. Because therapy is the new black (panther). Wakanda forever.

#QuedateEnCasa.