Cómo evitar la ganancia de peso en el Guadalupe-Reyes

Como sabemos, esta época es de fiesta, familia, regalos y, sobre todo, de comer rico porque a quién no le gustan; los tamales, el menudo, el pozole, el pavo, la pierna, la barbacoa etc., sin embargo, no podemos dejar de lado nuestra salud y nuestros hábitos alimenticios. Hoy hablaremos de cómo podemos evitar la ganancia de peso en estos días para que nuestro propósito para el próximo año no sea bajar los kilos que recién subimos.

En un artículo de revisión llamado “Efecto de la temporada navideña en el aumento de peso: una revisión narrativa” realizado por maestros investigadores de la Universidad de Sonora se encontró que los adultos suelen subir de peso en épocas navideñas incluso cuando estos quieren bajar de peso o cuando están motivados a controlar su alimentación. Por su parte el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) ha señalado que un mexicano puede ganar de 5 a 7 kilogramos en las épocas decembrinas.

Pero entonces ¿Cómo evitamos la ganancia de peso si queremos comer rico sin sentir culpa? A continuación, te daré una serie de consejos que te serán útiles para lograrlo.

Manténte activo, ya sea haciendo ejercicio o cualquier actividad física que requiera esfuerzo esto te ayudara a mantener el gasto energético en equilibrio, esto quiere decir que vamos a gastar todas esas calorías que consumimos a través de los alimentos, toma suficiente agua eso ayudara a mantenerte hidratado y a que tu organismo funcione de manera correcta, con respecto al alcohol es importante evitarlo o consumirlo con medida, ya que este solo aporta calorías vacías (Calorías que no aportan nutrientes), balancea tu plato agregando siempre porciones grandes de frutas y verduras, consume proteínas animales de calidad prefiriendo las magras como carne de aves o pescado, evita las grasas saturadas provenientes de la mantequilla, la leche entera, los chocolates, el aceite vegetal etc., consume con moderación alimentos con azúcares añadidos como los pastelillos, bebidas azucaradas, galletas y postres lácteos, consume alimentos ricos en fibra (granos integrales, frutas, verduras) esto facilitara tu digestión. Comer hasta estar satisfecho está bien. Cuidado con comer solamente porque hay comida, respeta tus tiempos de comida normales, la clave está en medir tus porciones y no excederte, dale a tu cuerpo únicamente la energía que necesita para funcionar correctamente.

Y, por último, pero no menos importante, DISFRUTA, estos tiempos son de agradecer, celebrar y pasarlos en familia y con nuestros amigos, Pero no hay que dejar de lado nuestra salud, se puede comer rico y sano al mismo tiempo.

¡Les deseo felices fiestas y un próspero año nuevo! Qué todo eso con lo que sueñan se haga realidad, con mucho cariño – Mari Robles de Nutrirte.