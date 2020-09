Como la Chimoltrufia. El presidente municipal de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, está haciendo del cambio continuo de opiniones, una de sus costumbres. Apenas dice haber tomado una determinación, la cambia en pocos días de manera diametralmente opuesta.

Hace una semana generó un alud de opiniones y polémicas al advertir que Mazatlán podría ser cerrado, ahora por un periodo de hasta tres meses, si los índices de contagios por el Covid-19 no disminuían. También había advertido que la fiesta para la conmemoración del inicio de la lucha por la Independencia no estaba asegurada debido a la pandemia. Pues bien, ayer declaró lo contrario.

En entrevista con los medios de comunicación, dijo que se están reforzando los protocolos preventivos y su inspección para evitar el cierre de la ciudad, pues sería catastrófico para la economía del municipio. También sostuvo que la fiestas patrias se celebrarán porque no se puede dejar de recordar fechas tan relevantes para el país.

Con esas declaraciones contrastantes y otras acciones igual de incongruentes, el Ayuntamiento busca dar certidumbre a los mazatlecos en medio de la peor pandemia que se ha vivido en el último siglo.

Calenturas políticas. A propósito del polémico alcalde de Mazatlán, al interior del partido de Morena se encuentran sus peores críticos, quienes no dudan en señalar que el supuesto programa de promoción de Mazatlán no es más que una campaña adelantada para promoverse como suspirante por la gubernatura de Sinaloa.

Ya hemos escuchado de la síndica procuradora, Elsa Isela Bojórquez, y de excolaboradores de gobierno, que la administración municipal ha perdido el rumbo al no acatar los principios de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar, no traicionar.

Pues bien, el munícipe ayer le dio respuesta a las críticas y sostuvo ante los cuestionamientos de algunos reporteros, que tiene la mente tranquila y no está realizando ninguna campaña proselitista. Lo suyo, dijo, es el trabajo por la recuperación turística y económica de Mazatlán.

La perla arde. Siempre hemos dicho en este espacio que la polémica no se apaga en Escuinapa y para esta semana, la síndica procuradora del Ayuntamiento, Olivia Santibáñez, anunció que solicitara un informe detallado sobre el curso que lleva la investigación sobre el pago de servicios que se hizo a favor de la empresa Jumagri, la cual aparece como copropietario el exgerente de la Junta de Agua Potable, Juan Inda Grave (primo del alcalde Emmett Soto Grave).

En su tiempo de funciones, Inda Grave habría expedido 20 facturas para pagar servicios contratados a Jumagri. Hace cosa de tres meses, Grave Inda renunció por cuestiones “personales” a su cargo. Ahora se pretende revivir la investigación y sancionar posibles ilegalidades.

La muerte acecha La Secretaría de Salud en el Estado reportó ayer 13 nuevas muertes por Covid-19 en la entidad. Todas las víctimas son del sur de Sinaloa: Mazatlán, siete; Escuinapa, dos; Concordia, uno; San Ignacio, uno; Elota, uno; Rosario, uno. Con ello, Mazatlán llegó a 404 muertes por Covid-19 desde el inicio de la pandemia. Es una advertencia más para las autoridades empecinadas en minimizar la letalidad de la enfermedad, y para los ciudadanos tercos en no acatar los protocolos preventivos.