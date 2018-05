“En verdad os digo que si no volvéis a ser como niños, no entraréis al reino de los cielos”, frase que San Mateo atribuye a Jesús. Como sea que cada quien interprete entrar al reino de los cielos, siempre se coincide con que será como resultado de una buena conducta, de positiva actuación. Esto indica que ser como niños, lo es. Aunque muchas personas interpretan literalmente la enseñanza y creen que exige mantener una personalidad infantil, inocente, o simple, creo que no es así. El maestro Jesús siempre expresó sus profundas enseñanzas mediante parábolas, y esta no es la excepción.La recomendación es que volvamos a pensar, hablar y actuar con las características más importantes de esas criaturas: con ternura, con entusiasmo, con alegría, con amor y capacidad de perdonar. Que como niños vivamos el presente, disfrutando el juguete, la familia y los vecinos que tenemos, nuestros amigos, sin resentimientos ni prejuicios por el pasado, ni preocupaciones por el futuro ya que el tiempo es dilatado y los sucesos están lejanos. Como pequeños, que preguntemos sin vergüenza por todo, que como esponja aprendamos lo que no sabemos, y que nos maravillemos por cada nueva vivencia.Que manifestemos los más nobles sentimientos provenientes desde el corazón, como la amistad, la unión, la solidaridad. Y es que, en cada personalidad humana, hay un niño en el que persisten esas características, pero ha sido inhibido por creencias de adulto y sistema de vida a conveniencia de otros. Pero quien sea como niño, será más feliz, será más querido por quienes le rodean, y disfrutará mejor del mundo. Así que, sin perder o despreciar las aptitudes que se adquieren con la edad, tales como el razonamiento, la sabiduría, o la erudición, volvamos al tiempo en el que expresábamos nuestros mejores sentimientos.