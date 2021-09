¿Cómo no hay obra que presumir en Ahome?

Otra más. Coraje e impotencia produjo entre los vecinos del fraccionamiento Tulipanes la aprobación que hizo el Cabildo de Ahome para donar el terreno para instalaciones de la Guardia Nacional. Los vecinos no cuestionan la solicitud que realizó el comandante del 89 Batallón de Infantería, coronel Germán Ángeles Gómez, sino que dicen que el Ayuntamiento de Ahome hubiera donado otro terreno que no esté en un lugar habitado por familias y a quienes les habían dicho que sería área verde o parque. La preocupación se intensificó cuando en el Cabildo se informó que si en un lapso de un año, a partir de la autorización de la donación, no se inicia con la construcción, el solicitante tiene el compromiso de regresarlo. Así que lo dan por hecho. Por más que cuestionaron la donación los regidores Fernando Arce y Rosy López, José Moisés Cadena Orozco, secretario del Ayuntamiento de Ahome, aclaró que hubo asesoramiento y se determinó que en esa zona se puede construir cualquier tipo de infraestructura del municipio. ¡Por lo visto siguen con los mismos asesores!

Solo pandemia. Como no hay obra que presumir en el municipio de Ahome, cada vez que pueden la tesorera municipal, Onisa Juárez, y ahora el alcalde sustituto de Ahome, Juan Fierro, presumen los gastos en la pandemia. Ahora dicen que gastaron un millón 759 mil pesos en la aplicación de la vacuna. Cuando se les preguntó que la vacunación era gasto federal y de aplicación gratuita, dijeron que el gasto fue en hotel para enfermeras que vienen de Culiacán al municipio de Ahome que participan en la aplicación de la vacuna. Son de 9 a 15 habitaciones por jornada. También se ha dado desayuno y comida a 200 personas y se han puesto carpas, toldos, mobiliario y agua. Hasta eso que presumen que se hace con dinero de los contribuyentes.

Medidas. A ver cómo le va al municipio de Ahome ahora que el gobierno municipal decidió cambiar otra vez las medidas anticovid-19. Cuando menos se ve que pidieron la opinión de todos porque el anuncio lo hizo la plana mayor del Ayuntamiento de Ahome: Francisco Manuel Espinoza Valverde, director de Salud Municipal; Salvador Lamphar Rodríguez, coordinador municipal de Protección Civil; Carlos Francisco Rodríguez Ponce, director general de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; Onisa Juárez Carmona, tesorera municipal; Arturo Mercado Mexía, secretario de Desarrollo Económico de Ahome; Arturo Mendívil Barragán, director de Inspección y Normatividad, y Fernando Montiel Martínez, director general del Instituto Municipal del Deporte de Ahome. Los que se pondrán más que contentos son los comerciantes y restauranteros de Topolobampo, que habían protestado por el cierre del malecón. Ahora estará abierto desde las 06:00a 22:00 horas. La crítica había sido que estaban abiertos cines, teatros, salas de fiestas, casinos, antros, bares y centros nocturnos, que son un peligro. Ya se verá con el número de contagios.

Manita de tigre. Los que ya no ven la hora que se bachee la carretera Los Mochis-El Fuerte son los automovilistas que tienen necesidad de transitar por esa rúa. Si de por sí ya empezaba a verse en partes deteriorada, con las lluvias recientes salieron grandes baches. Los fortenses lanzan un llamado al gobernador electo, Rubén Rocha Moya, para que inicien cuanto antes la reparación de la carretera, que ya cobró la vida hace tres días de un joven que por sacarle la vuelta a un bache frente a Cabanillas, se volcó y murió.

De socavones. Los que no hallan qué hacer para que Obras Públicas o Japama arregle los socavones y obras mal terminadas son los choferes de OP Ecología. Dicen que ya no ganan para sustos. Ayer, otro camión recolector de basura cayó en una obra inconclusa en Infonavit Arboledas. Esta vez no se abrió el socavón. Era una reparación y se cubrió con tierra, así que al pasar el carro recolector, cayó en el hoyo. ¡De por sí no tiene para cuándo componerse el servicio de recolección!